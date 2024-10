Le président fait taire Poilievre pendant une journée après avoir accusé le ministre des Affaires étrangères de se plier au Hamas

Le président Greg Fergus a statué mardi que le chef conservateur Pierre Poilievre ne serait pas autorisé à prendre la parole à la Chambre des communes pour le reste de la journée après avoir refusé de retirer son affirmation selon laquelle la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly se plie au Hamas.

Lundi, lors de la période des questions, Poilievre a demandé à Joly de condamner ce qu’il a qualifié de « chants génocidaires émanant de foules haineuses » lors des récentes manifestations contre le conflit Israël-Hamas à Gaza. La police a ouvert des enquêtes sur des allégations de discours de haine suite à quelques rassemblements et des accusations ont été portées dans certains cas.

Joly, lisant un communiqué préparé, a reconnu le premier anniversaire de l’attaque brutale du Hamas contre Israël le 7 octobre et a déclaré : « Nous sommes aux côtés du peuple juif ».

REGARDER: Le président demande à Poilievre de retirer ses commentaires Le président déclare que Poilievre ne sera pas reconnu à la Chambre s’il ne retire pas ses commentaires sur Joly Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, décide que si le chef conservateur Pierre Poilievre ne retire pas ses commentaires « non parlementaires » à l’égard de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, tenus lors de la période des questions de lundi, il ne reconnaîtra pas Poilievre à la Chambre des communes pour le reste de la journée de mardi. .

Poilievre a de nouveau posé des questions sur les chants antisémites. Le ministre de la Justice, Arif Virani, a répondu : « Ce contre quoi nous nous dressons, absolument, c’est la quantité de haine que nous avons constatée. »

Poilievre a ensuite déclaré à la Chambre des communes que Joly aurait dû adopter une position plus ferme contre la rhétorique entendue lors de ces manifestations.

« J’ai donné au ministre des Affaires étrangères deux occasions de condamner les chants antisémites de plus en plus courants et terrifiants que nous entendons dans les rues, tels que ‘Israël aura bientôt disparu’ et ‘Il n’y a qu’une seule solution ! Intifada, révolution !' », a-t-il déclaré.

« A deux reprises, elle a refusé de condamner ces propos. Elle continue de se plier aux partisans du Hamas et du Parti libéral dans le cadre de sa campagne à la direction plutôt que de faire son travail. »

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly fait une déclaration à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël dans le foyer de la Chambre des communes, le lundi 7 octobre 2024. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Joly a protesté contre les remarques de Poilievre et Fergus a reconnu mardi que Poilievre avait dépassé les bornes.

Dans sa décision sur la question, Fergus a cité le député libéral Yvan Baker qui avait affirmé plus tôt cette année que les conservateurs de Poilievre étaient liés d’une manière ou d’une autre au président russe Vladimir Poutine.

« L’aile Poutine a pris le dessus sur le Parti conservateur », a déclaré Baker après que les conservateurs ont voté contre un projet de loi portant sur un accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine.

Baker n’a pas été autorisé à s’exprimer aux Communes à propos de cet incident. Fergus a déclaré qu’il devait appliquer la même politique à Poilievre après avoir lié Joly à « un régime odieux » et qu’il ne s’en était pas repenti.

« Lorsque le chef de l’opposition a lui-même fait l’objet de propos non parlementaires, les membres de son caucus en ont été grandement offensés », a déclaré Fergus en français. « Je suis sûr que les membres comprennent que je dois faire de même dans les circonstances actuelles. »

Fergus a annoncé mardi qu’il levait l’interdiction imposée à Baker.

« Compte tenu d’autres événements survenus plus tôt dans la journée, y compris les sanctions imposées à un autre député pour des commentaires similaires, la présidence est maintenant prête à passer à autre chose et à permettre au député d’Etobicoke-Centre de participer à nouveau au débat à compter de demain, le 9 octobre 2024 », a-t-il déclaré. .

Fergus a déclaré qu’il est chargé de décider ce qui est considéré comme un langage non parlementaire dans la Chambre et que les députés qui ignorent son autorité peuvent avoir un « effet corrosif sur nos discussions. Cela sape le travail important effectué par la Chambre ».

Fergus a déclaré que Poilievre est un député expérimenté et qu’il devrait connaître les règles.

« Ses actions doivent être exercées dans les limites existantes du décorum parlementaire », a-t-il déclaré.