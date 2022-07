Le président fait face à des “symptômes légers” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Vucci/AP/Shutterstock

Ce matin, le président [Joe] Biden testé positif pour COVID-19 », attaché de presse de la Maison Blanche Karine Jean Pierre a déclaré dans un communiqué du 21 juillet. Elle a déclaré que le président Biden, 79 ans, est «entièrement vacciné et deux fois boosté et présente des symptômes très légers. Conformément aux directives du CDC, il s’isolera à la Maison Blanche et continuera à s’acquitter pleinement de toutes ses fonctions pendant cette période. Il a été en contact avec des membres du personnel de la Maison Blanche par téléphone ce matin et participera à ses réunions prévues à la Maison Blanche ce matin par téléphone et Zoom depuis la résidence.

Le président Biden devait se rendre en Pennsylvanie pour discuter de ses efforts pour lutter contre la criminalité avant d’assister à une collecte de fonds à Philadelphie. «Conformément au protocole de la Maison Blanche pour les cas positifs de COVID, qui va au-delà des directives du CDC, il continuera à travailler de manière isolée jusqu’à ce qu’il soit négatif. Une fois son test négatif, il retournera au travail en personne », a déclaré Jean-Pierre. “Par abondance de transparence, la Maison Blanche fournira une mise à jour quotidienne sur le statut du président alors qu’il continue d’exercer toutes les fonctions du bureau tout en étant isolé.”

Le diagnostic positif de COVID-19 survient un jour après que Joe a prononcé un discours sur la menace du réchauffement climatique. Tout en parlant des raffineries de pétrole près de sa maison d’enfance à Claymont, Delaware, Biden a déclaré que les émissions des usines sont «pourquoi moi et tant d’autres personnes avec lesquelles j’ai grandi ont un cancer et pourquoi pendant très longtemps le Delaware a eu le cancer le plus élevé. taux dans la nation. Alors que certains critiques conservateurs ont sauté dessus alors que Biden révélait qu’il avait un cancer, Poste de Washington vérificateur de faits Glenn Kesler a immédiatement souligné qu’avant que Biden ne devienne président, il s’était fait retirer des cancers de la peau autres que les mélanomes.

“Il est bien établi que le président Biden a passé beaucoup de temps au soleil dans sa jeunesse”, Dr Kevin O’Connor a écrit dans le rapport médical de Biden, publié en novembre 2021. « Il s’est fait retirer plusieurs cancers de la peau localisés non mélanomes avec la chirurgie de Mohs avant de commencer sa présidence. Ces lésions ont été complètement excisées, avec des marges nettes.