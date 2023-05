Le président exécutif de Wipro, Rishad Premji, réduit de moitié son salaire cette année

Le président exécutif de Wipro, Rishad Premji, a pris une réduction volontaire de son salaire pour l’exercice 2023, selon un récent dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis.

Il a gagné 951 353 $ en rémunération annuelle totale cette année, soit près de 50 % (8 67 669 $) de moins que ses revenus de l’année précédente. En 2022, la rémunération de M. Premji en tant que président exécutif du conseil était de 1 819 022 $.

Selon le Formulaire 20-F soumis par Wipro Limited à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, son salaire comprend 861 620 $ en salaire et indemnités, 74 343 $ en prestations de rémunération à long terme et 15 390 $ en autres revenus.

La rémunération de M. Premji comprenait également une prime en espèces (une partie de son salaire fixe), mais aucune option sur actions ne lui a été attribuée au cours de l’exercice 2023.

Le mandat actuel de 5 ans de M. Premji en tant que président exécutif de Wipro Limited prendra fin le 30 juillet 2024.

Rishad a rejoint Wipro en 2007 et a occupé plusieurs postes avant de devenir président exécutif en 2019. Il a commencé comme directeur général de l’activité Services bancaires et financiers de Wipro, a ensuite dirigé les relations avec les investisseurs, puis a dirigé la stratégie et les fusions et acquisitions de Wipro.

En tant que directeur de la stratégie de Wipro, Rishad a conceptualisé Wipro Ventures, un fonds de 250 millions de dollars destiné à investir dans des start-ups développant des technologies et des solutions qui complètent les activités de Wipro avec des services et des produits de nouvelle génération. Il était également responsable des relations avec les investisseurs et le gouvernement pour l’entreprise.

Dans son rôle de président exécutif, Rishad travaille en étroite collaboration avec l’équipe de direction de Wipro pour fournir une direction et une vision stratégique à l’entreprise.

Avant de rejoindre Wipro Limited en 2007, Rishad Premji était chez Bain & Company à Londres, travaillant sur des missions dans les secteurs des produits de consommation, de l’automobile, des télécommunications et des assurances. Il a également travaillé avec GE Capital aux États-Unis dans le domaine de l’assurance et des prêts à la consommation et est diplômé du programme de gestion financière de GE.