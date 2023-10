Le président exécutif de United Bank, Richard M. Adams, rejoint le Washington Business Hall of Fame | Actualités, Sports, Emplois

PARKERSBURG — Le président exécutif de United Bank, Richard M. Adams, a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière décerné par un groupe d’entreprises de la capitale nationale.

Adams sera intronisé le 5 décembre au Washington Business Hall of Fame, rejoignant moins de 200 autres dirigeants d’entreprises et communautaires honorés depuis sa fondation en 1988. Les lauréats du Temple de la renommée sont choisis pour « faire constamment preuve d’excellence et d’un leadership visionnaire qui se traduit par un impact significatif et durable sur la région du Grand Washington » selon un communiqué de presse de United.

Le Temple de la renommée est un projet de Junior Achievement of Greater Washington, une organisation à but non lucratif qui travaille à former et à éduquer les futurs dirigeants ; le Conseil de commerce du Grand Washington ; et le Washington Business Journal.

Dans une séance de questions-réponses publiée par le Washington Business Journal, Adams a décrit comment il est devenu un dirigeant de la Parkersburg National Bank après le décès de son père en 1974 et a été nommé président de la société, qui allait devenir United Bankshares, à 29 ans.

« Construire l’entreprise d’un seul bureau, une banque de 100 millions de dollars, à une banque de près de 30 milliards de dollars avec 250 bureaux dans huit États et la capitale nationale, classée 34e plus grande banque américaine sur la base de la capitalisation boursière, a été le travail le plus difficile que j’ai jamais accompli. », » dit Adams. « L’un des ingrédients les plus importants pour faire face à de nombreuses difficultés était notre capacité à trouver et à développer des personnes formidables. »

Au moment de sa mort, le père d’Adams était président de la banque et il le cite comme son modèle le plus influent.

« Il a atteint la grandeur dans les affaires et dans sa vie personnelle malgré des débuts très modestes. » » dit Adams. « Il m’a appris de nombreux principes fondamentaux importants qui ont influencé positivement ma vie, notamment : Travailler dur. Ne jamais abandonner. Soyez intègre. Soyez un joueur d’équipe. Se soucier des gens. Servez et ayez foi en Dieu. Il était et est toujours mon héros. »

L’article passe en revue les efforts de United pendant la pandémie de COVID-19 pour être prêt à offrir des prêts via le programme de protection des chèques de paie et à aider ses clients et ses communautés.

« Les saisies et les saisies ont été suspendues » » dit Adams. « Nous avons reporté les remboursements de prêts et supprimé les frais pour nos clients. Notre équipe a aidé à remplir les garde-manger, a reconnu les travailleurs de la santé en première ligne, a fait de nombreux dons de bienfaisance et a consacré des milliers d’heures de bénévolat pour lutter contre les impacts de la COVID-19.

En conséquence, Adams a été reconnu par le Washington Business Journal en 2021 comme PDG de l’année en réponse au COVID-19.

Il rejoint désormais une classe de lauréats du Temple de la renommée qui comprend également Thomas J. Baltimore Jr., président-directeur général de Park Hotels & Resorts ; Terri McClements, associée principale à la retraite et ancienne associée directrice du marché Mid-Atlantic auprès de la société de services professionnels PwC ; Deryl McKissack, président et chef de la direction de la société d’architecture, d’ingénierie et de gestion de construction McKissack & McKissack ; et Kurt D. Newman, président-directeur général à la retraite du Children’s National Hospital.

Adams et ses collègues lauréats seront célébrés lors du gala annuel du Temple de la renommée le mardi 5 décembre à Washington, DC. Tous les profits de l’événement soutiennent Junior Achievement of Greater Washington.









