Le président et le secrétaire général de l’AIFF rencontrent le président de l’AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa

Le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, et le secrétaire général, Shaji Prabhakaran, ont rencontré le président de la Confédération asiatique de football (AFC), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, vendredi à la Maison de l’AFC à Kuala Lumpur, en Malaisie, et ont tenu des discussions engageantes autour du potentiel. pour la croissance du beau jeu en Inde.

Félicitant Kalyan Chaubey pour sa nomination à la présidence de l’AIFF, Shaikh Salman a félicité l’instance dirigeante du football indien pour avoir accueilli avec succès la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA dans les villes de Bhubaneswar, Goa et Navi Mumbai. Également à l’ordre du jour, les capacités exemplaires de l’AIFF à accueillir la Coupe d’Asie féminine de l’AFC plus tôt cette année, ainsi que la campagne de qualification réussie de l’équipe masculine senior pour la Coupe d’Asie de l’AFC au Qatar 2023.

“Je tiens à exprimer la gratitude de l’AFC à l’AIFF pour son engagement à organiser plusieurs compétitions de l’AFC et nous sommes convaincus que ces événements et compétitions continueront de renforcer l’écosystème du football indien au sens large”, a déclaré le président de l’AFC.

“En 2017, l’AFC avait défini un plan directeur et une feuille de route pour que le football indien connaisse un plus grand succès et nous assistons déjà à la croissance exponentielle du jeu dans le pays.”

Il a ajouté: “Pour l’avenir, l’AFC reste déterminée à travailler en étroite collaboration avec la nouvelle direction de l’AIFF pour tracer un avenir durable et prospère pour le beau jeu en Inde.”

Le président de l’AIFF a déclaré : « Rencontrer le président de l’AFC Shaikh Salman au siège de l’AFC le 50e jour depuis mon élection à la présidence de l’AIFF a été spécial car le président de l’AFC partage un lien unique avec l’Inde et cette réunion à Kuala Lumpur a été extrêmement fructueuse et productive. pour la croissance future du football indien. Nous attendons avec impatience un engagement accru avec l’AFC pour positionner l’Inde comme l’une des principales destinations du football asiatique.

