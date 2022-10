Le président et le secrétaire général de l’AIFF rencontrent des garçons indiens de moins de 17 ans en Arabie saoudite

Le président de l’AIFF Kalyan Chaubey et le secrétaire général Shaji Prabhakaran ont rencontré l’équipe masculine indienne U-17 à l’hôtel de l’équipe à Al Khobar, en Arabie saoudite, le jeudi 6 octobre 2022.

Le président et le secrétaire général ont félicité l’équipe U-17 pour son départ victorieux des Éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023, où elle a remporté des victoires contre les Maldives (5-0) et le Koweït (3-0).

“Je tiens à féliciter chacun d’entre vous du fond du cœur pour les performances que vous avez toutes réalisées au cours des deux derniers matches”, a déclaré Kalyan Chaubey. “Je peux vous assurer que vous avez fait la fierté de tout le pays.”

Shaji Prabhakaran a déclaré : « Très heureux de vous rencontrer tous. J’ai vu vos jeux, et c’était très bien – continuez comme ça. Vous, les garçons, continuez à donner le meilleur de vous-même, et nous, du côté de la Fédération, essaierons de vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin.

Le duo a pris le temps de se familiariser avec chaque membre de l’équipe, avant que le président ne les informe de ses projets pour l’équipe dans les années à venir, où selon un nouveau protocole d’accord entre l’AIFF et la Fédération saoudienne de football. , les U17 joueront deux tournois de 3 nations par an au fur et à mesure de leur progression dans les tranches d’âge.

“Nous sommes heureux de vous informer que nous sommes venus ici en Arabie saoudite pour signer un protocole d’accord avec le SAFF, selon lequel vous, les garçons, pourrez jouer plus de matches internationaux chaque année au cours des quatre prochaines années”, a déclaré Kalyan Chaubey.

“Nous pensons que tant que vous ne jouerez pas plus de matchs, vous ne vous améliorerez pas autant. Vous êtes maintenant au stade U-17. Au fur et à mesure que vous progressez dans les groupes d’âge, vous continuerez à jouer des tournois de trois nations avec des pays comme l’Arabie saoudite, Oman, Bahreïn, le Koweït, etc. C’est lorsque vous affrontez ces équipes dans différents groupes d’âge que vous en gagnez, que vous en tirez et que vous en perdez, puis vous pouvez réfléchir aux domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer », a-t-il déclaré.

«Nous avons vu que l’Inde peut rivaliser avec les meilleurs d’Asie au niveau des groupes d’âge, mais lorsque les mêmes joueurs vont au football senior, ils ont du mal. Nous voulons combler cet écart. Si vous continuez à jouer certaines de ces séries avec environ 10 à 12 matchs chaque année, cela ne fera que vous aider à vous améliorer. bien sûr, vous pouvez faire des erreurs, mais nous espérons que vous en tirerez des leçons, et en ce qui concerne les matchs les plus importants, vous serez tous sur le terrain en tant que footballeurs bien améliorés », a déclaré Kalyan Chaubey.

Le président a promis un soutien total à l’équipe et à ses joueurs pour les quatre prochaines années.

« Au cours des quatre prochaines années, l’AIFF vous apportera un soutien total en termes de nutrition, d’équipement et de recherche. Au moment où vous aurez 22-23 ans, nous espérons que vous pourrez être les champions d’Asie. Si ce n’est pas les Champions d’Asie, au moins les quatre premiers. C’est alors que nous pourrons nous améliorer. Nous avons beaucoup d’espoirs pour vous, les garçons », a-t-il déclaré.

Le président a également exhorté les joueurs à envisager un avenir où les joueurs indiens se rendent fréquemment dans des clubs étrangers pour jouer au football.

“Nous voulons que vous puissiez aller de l’avant et jouer pour des clubs étrangers à l’avenir. Vous pouvez jouer au moins 3-4 ans là-bas et revenir jouer pour l’équipe nationale avec un joueur bien amélioré », a-t-il déclaré. “Si vous êtes plusieurs à le faire, la qualité de l’équipe nationale s’améliorera automatiquement.”

Kalyan Chaubey a également révélé des visions d’un trophée Santosh joué à une échelle beaucoup plus grande que jamais auparavant.

“Nous voulons également que vous alliez de l’avant et que vous disputiez des tournois prestigieux comme le Trophée Santosh, et nous essaierons d’en faire un événement illustre à l’avenir”, a-t-il déclaré. “Tout comme ils le font au cricket, nous examinons des options pour organiser le tournoi dans d’autres pays et en faire un événement beaucoup plus glamour.”

Il a poursuivi: «La Fédération pense d’une manière nouvelle et nous cherchons à consacrer tout notre temps et nos efforts au football indien. Tout ce dont vous, en tant que joueurs, avez besoin de nous, nous voulons vous le fournir. Et de notre côté, nous espérons que lorsque nous travaillerons dur pour vous tous, vous, les garçons, vous comporterez avec la plus grande honnêteté et sincérité, et ne vous laisserez pas emporter par les distractions.

« Prenez Sunil Chhetri par exemple. Pourquoi pensez-vous qu’il est capable de jouer même à cet âge ? C’est grâce à son travail acharné et à son dévouement qu’il est allé si loin. Vous devez y penser. Pouvons-nous travailler aussi dur que lui, avec le même dévouement? Nous l’avons tous en nous. Chaque jour, nous sommes en compétition avec nous-mêmes, pas avec les autres. Si nous gagnons contre nous-mêmes, alors nous sommes gagnants tous les jours et nous irons de l’avant.

