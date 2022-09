Le président et chef de la direction des Bears de Chicago, Ted Phillips, prendra sa retraite après la saison 2022 – Shaw Local

Le président et chef de la direction des Bears de Chicago, Ted Phillips, prendra sa retraite à la fin de la saison 2022, a annoncé l’équipe vendredi.

Phillips entame sa 40e saison avec l’équipe et est président de la franchise depuis 1999. Il a participé à l’embauche de quatre directeurs généraux au cours de son mandat de président de l’équipe : Jerry Angelo, Phil Emery, Ryan Pace et plus récemment Ryan Poles.

Le président des Bears, George McCaskey, a annoncé en janvier que les responsabilités de Phillips changeaient pour permettre à Phillips de se concentrer sur l’acquisition par l’équipe de l’ancienne propriété de l’hippodrome international d’Arlington et d’un stade potentiel sur le site.

“J’ai vraiment eu l’honneur de travailler pour les Bears de Chicago pendant 40 saisons et j’ai hâte de diriger l’équipe tout au long de la saison 2022”, a déclaré Phillips dans un communiqué publié par l’équipe vendredi. “J’apprécie le soutien de la famille McCaskey et être impliqué dans la supervision de cette croissance incroyable des Bears de Chicago au fil des ans, est un rêve devenu réalité.

“Chaque jour a été un vrai plaisir et être entouré de tant de personnes talentueuses et merveilleuses a rendu mon travail très enrichissant à plusieurs niveaux. Je saignerai toujours du bleu et de l’orange et je serai à jamais fier de faire partie de la famille des Chicago Bears.

• Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.