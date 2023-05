Le président et chef de la direction de Financial Plus Credit Union, Tim O’Donnell, prendra sa retraite le 3 juin – Shaw Local

Financial Plus Credit Union a annoncé que son président et chef de la direction, Tim O’Donnell, prendra sa retraite le vendredi 3 juin, après 43 années de service au sein de Financial Plus. Il a servi les neuf dernières années en tant que président-directeur général.

Au cours de sa carrière, O’Donnell a fait partie intégrante de la croissance des coopératives de crédit. Depuis ses débuts en 1980 avec 11 millions de dollars d’actifs et 9 000 membres, Financial Plus compte maintenant 42 000 membres et 480 millions de dollars d’actifs. Il a passé la majorité de sa carrière en tant que vice-président des prêts. O’Donnell allait prendre la relève dans son rôle de président/PDG après le départ à la retraite de l’ancien président/PDG Jack Teausant. Au cours de cette période, il a supervisé la fusion et l’acquisition qui ont conduit aux emplacements Morris et Diamond, le champ d’expansion des adhésions à 10 comtés, de nombreux nouveaux produits et services ainsi que deux nouvelles installations, dont le nouveau siège social d’Ottawa.

O’Donnell a passé sa carrière chez Financial Plus à travailler pour le rôle de leadership qu’il occupe. En plus de ses réalisations au sein de la coopérative de crédit, il a joué un rôle inestimable dans l’industrie des coopératives de crédit avec 11 ans au sein du conseil d’administration de l’Illinois Credit Union League et deux ans en tant que président du conseil d’administration, se terminant par son intronisation au sein de l’Illinois Credit Union. Temple de la renommée de l’Union en 2022.

O’Donnell a été un dirigeant respecté de la coopérative de crédit, un chef de file de l’industrie et un généreux fournisseur des communautés de coopératives de crédit, a déclaré la coopérative de crédit dans un communiqué de presse. Il sera remplacé par le vice-président exécutif Peter Fauth.