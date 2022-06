Le président équatorien réduit le prix de l’essence dans le cadre d’une grève autochtone

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Cette décision intervient peu de temps après que Lasso a levé l’état d’urgence qu’il avait imposé dans six provinces et que des responsables gouvernementaux ont eu des entretiens initiaux avec les dirigeants de la manifestation. Cela survient également alors que les législateurs discutent d’une demande de l’opposition de destituer Lasso de ses fonctions au milieu de la grève, ce qui a provoqué des pénuries alimentaires et nui à l’économie.

Les manifestants autochtones demandent une réduction des prix de l’essence, des contrôles des prix des produits agricoles et un budget plus important pour l’éducation. Lasso avait accusé le chef de la grève parfois violente de chercher à organiser un coup d’État.

À Quito, les manifestants bloquant les routes ont pratiquement paralysé la ville et les gens connaissent des pénuries de nourriture et de carburant. Des groupes de manifestants ont parcouru la ville en attaquant des véhicules et des civils et en forçant la fermeture d’entreprises, dont certaines ont été pillées.