Le président équatorien réduit le prix de l’essence dans le cadre d’une grève autochtone

QUITO, Équateur (AP) – Le président équatorien Guillermo Lasso a annoncé dimanche une baisse des prix de l’essence qui semblait inférieure à la réduction exigée par les dirigeants autochtones pour mettre fin à une grève qui a paralysé certaines parties du pays pendant deux semaines.

La réduction réduit le prix de l’essence de 10 cents par gallon. La Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur a exigé le respect d’un programme en 10 points, dont la réduction du prix de l’essence supplémentaire de 2,55 à 2,10 dollars le gallon et du diesel de 1,90 à 1,50.

S’exprimant à la télévision nationale dimanche soir, Lasso a déclaré que le prix du carburant “est devenu la pierre angulaire qui entretient le conflit”.

« Les Équatoriens qui recherchent le dialogue trouveront un gouvernement à la main tendue, ceux qui recherchent le chaos, la violence et le terrorisme feront face à toute la force de la loi », a-t-il dit, soulignant que le pays doit revenir à la normalité.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de la part de la confédération autochtone.

Cette décision intervient peu de temps après que Lasso a levé l’état d’urgence qu’il avait imposé dans six provinces et que des responsables gouvernementaux ont eu des entretiens initiaux avec les dirigeants de la manifestation. Cela survient également alors que les législateurs discutent d’une demande de l’opposition de destituer Lasso de ses fonctions au milieu de la grève, ce qui a provoqué des pénuries alimentaires et nui à l’économie.

Les manifestants autochtones demandent une réduction des prix de l’essence, des contrôles des prix des produits agricoles et un budget plus important pour l’éducation. Lasso avait accusé le chef de la grève parfois violente de chercher à organiser un coup d’État.

Jeudi, la confédération indigène a déclaré qu’un manifestant était décédé des suites de blessures par balles à la poitrine et à l’abdomen alors qu’il manifestait près de l’Assemblée nationale à Quito, où une centaine d’autres personnes ont subi diverses blessures. La police a tweeté que des policiers avaient également été blessés par des plombs.

À Quito, les manifestants bloquant les routes ont pratiquement paralysé la ville et les gens connaissent des pénuries de nourriture et de carburant. Des groupes de manifestants ont parcouru la ville en attaquant des véhicules et des civils et en forçant la fermeture d’entreprises, dont certaines ont été pillées.

