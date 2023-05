Le président équatorien a rejeté la législature mercredi dans une décision qui promettait davantage de troubles autour d’un dirigeant conservateur qui n’a pas été en mesure d’adopter un programme favorable aux entreprises alors que le pays sud-américain connaît une augmentation alarmante de la criminalité.

En dissolvant l’Assemblée nationale, Guillermo Lasso a d’abord utilisé l’option nucléaire de la présidence équatorienne en vertu de la constitution en conflit avec le pouvoir législatif. Sa première décision a été d’imposer un ensemble de réductions d’impôts, mais les critiques ont été rapides et un appel pour l’arrêter a été déposé quelques heures après avoir annoncé sa décision dans un message télévisé dans lequel il accusait les législateurs de se concentrer « sur la déstabilisation du gouvernement ».

« C’est la meilleure décision possible », a-t-il déclaré après avoir décrit sa décision comme un moyen de donner aux Équatoriens « le pouvoir de décider de leur avenir lors des prochaines élections ».

UN CANDIDAT AU MAIRE DE LA VILLE ÉQUATORIENNE ASSASSINÉ PAR DES HEURES D’ASSASSINS AVANT DE GAGNER L’ÉLECTION: RAPPORT

Des soldats armés ont alors encerclé l’Assemblée nationale dans la capitale. Lasso avait été enfermé dans une confrontation avec les législateurs qui voulaient le destituer pour ne pas avoir mis fin à un accord entre la société publique de transport de pétrole et une société privée de pétroliers, accusations qu’il nie.

Quelques heures plus tard, la présidente du Conseil national électoral, Diana Atamaint, a déclaré que son bureau fixerait la date des prochaines élections dans pas plus de sept jours. Elle prévoyait que les Équatoriens se rendraient aux urnes pour élire un nouveau président et une nouvelle Assemblée dans moins de 90 jours.

La décision de Lasso mercredi a incité le chef militaire équatorien à avertir que les forces armées réprimeraient toute violence.

Le président semblait avoir le soutien des forces armées mais s’est heurté à l’opposition des Équatoriens autochtones. Les protestations de la puissante Confédération des nationalités indigènes ont presque paralysé le pays ces dernières années, et le chef du groupe a semblé indigné.

Lasso « a lancé un lâche coup d’État avec l’aide de la police et des forces armées, sans le soutien des citoyens », a déclaré Leonidas Iza Salazar.

Lasso peut désormais gouverner jusqu’à six mois par décret sous le contrôle de la Cour constitutionnelle de l’Équateur.

Les législateurs avaient accusé Lasso de ne pas être intervenu pour mettre fin à un contrat entre la société publique de transport pétrolier et une société privée de pétroliers. Ils ont fait valoir que Lasso savait que le contrat était plein d’irrégularités et coûterait à l’État des millions de pertes.

Lors d’une session législative mardi, Lasso a noté que le contrat était antérieur à son administration. Il a également déclaré que l’entreprise publique avait subi des pertes de 6 millions de dollars par an avant son entrée en fonction et qu’elle avait réalisé des bénéfices de 180 millions de dollars sous sa direction, ce qu’il a rejeté comme faux.

Appelée la «mort croisée» parce qu’elle raccourcit le mandat de l’assemblée et du président, l’option de dissoudre le congrès et de gouverner temporairement par décret a été établie dans la constitution équatorienne en 2008 comme moyen d’éviter de longues périodes de paralysie politique.

Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle, qui a traditionnellement pris beaucoup de temps pour résoudre toute requête qu’elle reçoit. Le Parti social-chrétien, qui a soutenu la procédure de destitution, a déposé une pétition mercredi faisant valoir qu’il n’y a pas de motif pour la dissolution de l’Assemblée.

Après que Lasso a annoncé sa décision, le chef du commandement conjoint des forces armées, le général Nelson Proaño, a appelé les Équatoriens à respecter la loi et a mis en garde contre la rupture de l’ordre constitutionnel par la violence.

Si la violence éclate, les forces armées et la police « agiront avec fermeté », a-t-il déclaré.

Au Pérou voisin, les conflits entre l’assemblée législative dirigée par l’opposition et le président ont également conduit à des tentatives d’éviction l’un de l’autre l’année dernière. Le président de l’époque, Pedro Castillo, a tenté de dissoudre le Congrès et d’éviter sa propre destitution en décembre. Les législateurs l’ont rapidement chassé du pouvoir et les forces de l’ordre l’ont arrêté, ce qui a entraîné des mois de manifestations meurtrières menées pour la plupart par des peuples autochtones et des paysans.

Le Conseil national électoral dispose désormais de sept jours pour convoquer les élections présidentielles et législatives, qui doivent se tenir dans les 90 jours. Les élus termineront les mandats de Lasso et des législateurs qu’il a évincés, qui devaient se terminer en mai 2025. Lasso peut choisir de se présenter aux élections.

Lasso, un ancien banquier, a été élu en 2021 et s’est heurté dès le départ à une forte opposition à l’Assemblée nationale de 137 membres. Il s’est défendu devant le Congrès mardi, insistant sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve ou témoignage d’actes répréhensibles.

La députée destituée Paola Cabezas a déclaré à la chaîne de télévision Ecuavisa que son parti, qui était l’une des principales forces derrière le processus de destitution, « se conformera au décret ».

« Nous rentrerons chez nous… C’est une opportunité pour nous de sortir de cette crise », a-t-elle déclaré.

LE GOUVERNEMENT COLOMBIEN ET LE HAUT GROUPE DE GUÉRILLA COMMUNISTE REPRIVENT LES POURPARLERS DE PAIX À CUBA

Les pouvoirs de gouvernance de Lasso sont désormais limités. Le procureur constitutionnel Ismael Quintana a expliqué que le président ne peut traiter que des questions économiques et administratives et que la Cour constitutionnelle devra approuver ses décisions.

Peu de temps après avoir dissous l’Assemblée, Lasso a annoncé qu’il avait signé son premier décret d’urgence, réduisant les impôts de centaines de milliers de familles.

L’Équateur a connu une augmentation de la violence liée à la drogue, notamment plusieurs massacres dans les prisons au cours des deux dernières années. Les enlèvements, l’extorsion et la petite délinquance sont également en augmentation, provoquant la colère des Équatoriens à travers le pays qui estiment que le gouvernement n’a pas fait assez pour arrêter cela.

Will Freeman, chargé d’études sur l’Amérique latine au Council on Foreign Relations, a déclaré que des manifestations de masse sont probables dans les prochains jours.

« Il est également difficile d’imaginer que Lasso fasse ce geste sans le soutien tacite des hauts gradés de l’armée », a-t-il déclaré. « Dans le passé, les manifestations ont eu tendance à devenir rapidement destructrices – et les forces de sécurité ont également réprimé. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans un communiqué, le département d’État américain a déclaré qu’il soutenait « les institutions et les processus démocratiques de l’Équateur » et a exhorté « les institutions gouvernementales, la société civile et les citoyens à veiller à ce que les processus démocratiques soient menés au profit » des Équatoriens.