Le président équatorien Guillermo Lasso dit qu’il ne se représentera pas après la dissolution de l’Assemblée nationale

Commentez cette histoire Commentaire

QUITO, Équateur – Un jour après avoir dissous l’Assemblée nationale, évitant sa destitution imminente mais déclenchant de nouvelles élections cette année, le président équatorien Guillermo Lasso a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de s’y présenter – et ne se souciait pas de qui le remplacerait. « Mon objectif n’est pas d’empêcher quelqu’un de retourner en Equateur », a-t-il déclaré au Washington Post dans une interview jeudi soir. Il faisait référence au parti de son rival de gauche Rafael Correa, le plus ancien président démocratiquement élu du pays et toujours un dirigeant influent ici.

Au lieu de cela, a-t-il déclaré au Post, il prévoit d’utiliser ses derniers mois en tant que l’un des rares présidents de centre-droit restants d’Amérique latine pour faire avancer les décrets exécutifs axés sur la sécurité, la santé, l’éducation et les infrastructures. Parmi eux : un décret, qui sera annoncé dès la semaine prochaine, qui renforcerait les protections des forces de sécurité qui utilisent leurs armes pour se défendre et défendre les autres.

Le président équatorien Guillermo Lasso dissout le Congrès, évitant la destitution

L’ancien banquier de 67 ans a dirigé cette nation sud-américaine de 18 millions vers un nouveau territoire cette semaine avec sa déclaration mercredi d’une muerte cruzada – en gros, « la mort mutuelle ». La mesure constitutionnelle, qu’il a invoquée quelques jours avant que la législature ne vote sa destitution pour détournement de fonds, lui permet de renvoyer les législateurs chez eux et de gouverner par décret jusqu’à six mois. Ensuite, de nouvelles élections doivent avoir lieu.

Lasso rejette les accusations portées contre lui comme politiquement motivées; les supporters les qualifient de faux. Il est le premier président équatorien à invoquer la muerte cruzada, ce qui réduit de moitié son mandat de quatre ans. Il a été ajouté à la constitution lorsque Correa était président.

Cette décision a été considérée par certains comme un effort de dernière minute pour éviter la destitution, un calcul selon lequel les votes étaient contre lui lors du procès politique. Mais Lasso a déclaré au Post qu’il avait décidé de la muerte cruzada quelques jours plus tôt et qu’il avait donné suite après s’être assuré qu’il avait le soutien de l’armée.

Les Haïtiens se battent contre les gangs, attirant du soutien – et s’inquiétant

Les services de renseignement ont déclaré que le président avait reçu des informations selon lesquelles l’opposition n’avait pas les voix nécessaires pour le destituer. Mais Lasso, fatigué d’une assemblée dirigée par l’opposition qui a réussi à bloquer la majeure partie de son programme, a quand même décidé de la dissoudre. Il a appliqué la mesure, écrit-il dans sa déclaration, pour faire face à la « grave crise politique » dans une assemblée dont les membres n’étaient pas en mesure d’exercer correctement leurs fonctions.

« Ce qui était fondamental, c’était de fournir une sortie à cette crise politique », a déclaré Lasso au Post. Il a décrit cette décision comme un « acte de générosité pour le pays, de raccourcir un mandat présidentiel pour atteindre l’intérêt commun des Équatoriens… et ne pas voir ce spectacle embarrassant de combats entre politiciens ».

La Cour constitutionnelle équatorienne a confirmé jeudi la déclaration de Lasso, rejetant six poursuites visant à la bloquer. Le tribunal électoral a déclaré qu’il organiserait des élections législatives et présidentielles anticipées dès le 20 août, avec un second tour potentiel pour l’élection présidentielle en octobre. Lasso a déclaré que son parti prévoyait de désigner un candidat.

S’exprimant dans une salle lambrissée du palais présidentiel après la journée la plus chaotique de la politique équatorienne depuis des années, le président est apparu particulièrement à l’aise et optimiste dans une veste, un pull et un jean. Il a cherché à minimiser les inquiétudes quant au fait que les mois à venir pourraient entraîner des manifestations de masse ou que ses opposants de gauche pourraient gagner les élections et le punir.

Il avait déclaré avant l’ouverture de son procès en destitution mardi qu’il déclarerait une muerte cruzada s’il croyait que les législateurs avaient les voix pour le destituer. Les dirigeants du puissant mouvement indigène équatorien, crédité d’avoir joué un rôle clé dans l’éviction de trois anciens présidents, ont déclaré qu’ils répondraient à cette décision en organisant des manifestations de rue. Mais jeudi soir, il n’y avait pas eu de protestations substantielles. Et Correa, qui a qualifié la décision de Lasso d’inconstitutionnelle mercredi, a semblé essayer d’en tirer parti jeudi.

« Vous savez quoi? Malgré ses mensonges et ses contradictions, Lasso a raison : nous vivons une agitation interne », a déclaré l’ancien président. tweeté Jeudi. « Allons à ces élections et balayons-les dans les urnes. »

Simón Pachano, politologue à la Faculté latino-américaine des sciences sociales en Équateur, a soutenu que Lasso avait pris la décision principalement pour éviter sa destitution. Il a repoussé les affirmations du président selon lesquelles il n’était tout simplement pas intéressé à se présenter à nouveau aux élections.

« Il me semble qu’il n’a aucune chance de gagner », a déclaré Pachano, et Lasso le sait. « Je pense qu’il est une sorte de joueur de poker qualifié. Il ne montre jamais d’émotions.

Les fans de Bukele se sont rendus au Salvador pour admirer la répression de son gang – et ont été arrêtés

Élu en 2021, Lasso devait servir jusqu’en 2025, date à laquelle il aurait pu se présenter pour un autre mandat de quatre ans.

Il dit avoir reçu mercredi le soutien de plusieurs alliés étrangers, dont les États-Unis. Après sa déclaration, l’ambassadeur américain Michael J. Fitzpatrick a déclaré que les États-Unis « respectent les processus internes et constitutionnels de l’Équateur » et « continueront à travailler avec le gouvernement constitutionnel, la société civile, le secteur privé et le peuple équatorien ».

Lasso a rejeté l’idée que l’Équateur est le dernier pays d’Amérique latine à connaître un recul démocratique. Mais il est difficile d’ignorer plusieurs incidents récents dans la région – allant du Brésil, où les partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro ont pris d’assaut la capitale en janvier dans le but d’inverser sa défaite électorale, au Salvador, où le président Nayib Bukele a suspendu les principales libertés civiles. pour réprimer les gangs, au Guatemala, qui a chassé les procureurs anticorruption et réussi cette semaine à faire fermer un journal d’investigation.

Le Péruvien Pedro Castillo, menacé de destitution en décembre, a tenté de dissoudre la législature de ce pays et de gouverner par décret, mais il lui manquait l’autorité constitutionnelle ou le soutien politique nécessaire pour réussir. Il a été démis de ses fonctions et arrêté ce jour-là.

Elle a perdu son partenaire dans les manifestations au Pérou. Puis ses jumeaux. Elle y est toujours.

Les crises au Pérou et en Équateur, bien qu’elles se soient développées dans des contextes très différents, démontrent une rupture de la représentation politique, a déclaré Alberto Vergara, politologue à l’Université du Pacifique au Pérou. Les deux pays ont subi une fragmentation dramatique des partis politiques, produisant des législatures qui se sont avérées lourdes et imprévisibles.

Mais la crise de l’Équateur s’étend bien au-delà de son assemblée nationale. Autrefois considéré comme relativement paisible par rapport à ses voisins, le pays souffre désormais d’une spirale du trafic de drogue et de la violence des gangs.

Lasso a décrété l’état d’urgence dans plusieurs régions du pays, faisant parfois écho à la stratégie de Bukele au Salvador. En avril, Lasso a autorisé des civils à posséder et à porter des armes à feu pour se défendre.

Et la semaine prochaine, a-t-il déclaré à The Post, il prévoit d’adopter un décret exécutif pour donner « plus de confiance, de tranquillité et de sécurité à nos forces de l’ordre, afin qu’elles puissent utiliser leurs armes dotées pour protéger les citoyens innocents et aussi elles-mêmes ».

Lasso a déclaré qu’il n’était pas facile d’écourter sa présidence. Mais il est convaincu que ses successeurs, s’ils sont confrontés à une crise politique similaire, ne doivent pas avoir peur d’en faire autant.