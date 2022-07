Le président en difficulté du Pérou célèbre sa première année au pouvoir

TUPE, Pérou — Dans la dernière ville sur une route des Andes péruviennes, María Acevedo possède un petit dépanneur mais vit principalement des cultures et du bétail qu’elle élève sur ses terres.

Ce sentiment s’est avéré être partagé par de nombreuses personnes à travers le Pérou, ce qui a propulsé le néophyte politique Castillo à la victoire lors d’un second tour qui a stupéfié la classe politique du pays sud-américain.

Cela a également nourri l’espoir de nombreux Péruviens qu’un étranger pourrait apporter les changements nécessaires pour améliorer les services publics, y compris l’éducation et la santé, dont les insuffisances ont été mises en évidence par la pandémie.

Maintenant, après un an à la présidence, la popularité de Castillo est en ruine, décimée par ce que les critiques qualifient de style de gestion chaotique et d’allégations de corruption.

Pourtant, dans les zones rurales, de nombreux électeurs pensent que la faute de la crise de l’exécutif incombe non seulement à Castillo, mais au Congrès, qui a cherché à le destituer à deux reprises.

“Nous voulons qu’il atteigne cinq ans (en fonction), qu’il travaille, qu’il tienne sa promesse. Pourquoi vont-ils le jeter dehors ? a déclaré Acevedo, vêtue du costume rouge et noir généralement porté par les femmes de sa communauté. « Nous voulons qu’il apprenne. Personne ne devient président en sachant « quoi faire ».

Acevedo, qui s’inquiète de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant qui a conduit à des manifestations régionales, a déclaré que les riches de Lima “ne laissent pas” Castillo travailler.

Castillo, 52 ans, a fait campagne avec le slogan “plus de pauvres dans un pays riche”. Il a promis de lutter contre la corruption, d’augmenter les impôts sur les bénéfices miniers, de réécrire la constitution et de mettre fin aux prétendus monopoles qui affectent les prix du gaz domestique et des médicaments.

Mais il a été accueilli par un Congrès trop désireux de poursuivre les querelles politiques qui ont vu les présidents et les législateurs chercher à écourter les mandats des autres.

En 2019, le président Martín Vizcarra a dissous le Congrès et convoqué des élections législatives. L’année suivante, le nouveau Congrès supprima Vizcarra. Manuel Merino a été nommé président par le Congrès mais a démissionné moins d’une semaine plus tard à la suite de manifestations meurtrières. Il a été remplacé par Francisco Sagasti, qui après neuf mois a remis le poste à Castillo le 28 juillet 2021.

Depuis lors, le Congrès a approuvé une commission chargée d’enquêter sur les allégations de fraude à l’élection présidentielle, des allégations que les autorités électorales et les observateurs indépendants contestent. À deux reprises, les législateurs ont également tenté de renvoyer Castillo pour prétendue incapacité morale, mais n’ont pas atteint les 87 voix nécessaires pour aller de l’avant.

Seuls 19% environ des Péruviens approuvent le travail accompli par Castillo, qui a battu Keiko Fujimori au second tour par environ 44 000 voix. Mais c’est plus que la note de 12% pour le Congrès, selon les sondages de l’Institut d’études péruviennes.

Castillo « a promis beaucoup de choses, comme des changements structurels. Beaucoup de gens lui ont fait confiance, mais en tant que président, il a de nombreuses lacunes, ce qui rend les gens méfiants », a déclaré Arnulfo Casas, un enseignant à la retraite qui a travaillé pendant des décennies dans la région amazonienne et est retourné à Tupe pour s’occuper de sa femme malade.

Mais Casas n’est pas non plus satisfait du Congrès.

“Les partis qui ont perdu ne laissent pas (Castillo) travailler, tout est opposition”, a déclaré Casas, qui dirige un magasin de jus. “La plupart des habitants des montagnes et de la jungle veulent que Castillo continue légalement.”

“Dans les différents secteurs sociaux, il existe une série d’attentes non satisfaites qui ont généré une déception et un climat de mécontentement et d’épuisement”, a déclaré Rodrigo Gil, professeur de sciences politiques à l’Université Antonio Ruiz de Montoya.