Le président élu Joe Biden a fait une blague particulière sur la façon dont il « développerait une maladie » et a déclaré qu’il « démissionnerait » si lui et la vice-présidente élue Kamala Harris avaient un désaccord fondamental sur un « principe moral ».

Biden a fait l’étrange boutade jeudi alors qu’il était assis avec Harris et Jake Tapper de CNN, qui a demandé comment les deux géraient les désaccords. C’était la première interview du couple depuis qu’ils ont été nommés vainqueurs de l’élection présidentielle de 2020.

« Nous sommes simpatico sur notre philosophie du gouvernement et sympatico sur la façon dont nous voulons aborder ces problèmes auxquels nous sommes confrontés », a expliqué l’ancien vice-président.

Biden a fait l’étrange boutade jeudi alors qu’il était assis avec Harris et Jake Tapper de CNN, qui a demandé comment les deux gèrent les désaccords

Joe Biden est interrogé sur ses désaccords avec Kamala Harris sur certaines questions: « Comme je l’ai dit à Barack, si j’arrive à quelque chose où il y a un désaccord fondamental que nous avons basé sur un principe moral, je développerai une maladie et je dirai que je dois démissionner. » pic.twitter.com/SLcvrwaPCA – Appelant quotidien (@DailyCaller) 4 décembre 2020

‘Quand nous sommes en désaccord jusqu’à présent, c’est comme quand Barack et moi l’avons fait, c’est en privé qu’elle dira’ Je pense que nous devrions faire a, b, c et d « et je dirai » J’aime a et je ne ‘t comme b et c « et c’est ok.’

« Mais comme je l’ai dit à Barack, si j’arrive à quelque chose où il y a un désaccord fondamental que nous avons basé sur un principe moral, je développerai une maladie et je dirai que je dois démissionner. »

Harris a juste hoché légèrement la tête alors que Biden suivait la blague pas si drôle pour féliciter l’ancienne sénatrice pour son travail au sein du comité du renseignement.

« Nous sommes simpatico sur notre philosophie du gouvernement et sympatico sur la façon dont nous voulons aborder ces problèmes auxquels nous sommes confrontés », a expliqué l’ancien vice-président.

« Mais comme je l’ai dit à Barack, si j’arrive à quelque chose où il y a un désaccord fondamental que nous avons basé sur un principe moral, je développerai une maladie et je dirai que je dois démissionner », a-t-il plaisanté, auquel Harris a légèrement hoché la tête.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a partagé le clip de CNN, publié par le Daily Caller, et lui a mis des sirènes sur tweet

« Et nous avons longuement discuté de nos points de vue sur la politique étrangère, la politique intérieure, le renseignement », a-t-il déclaré. « Ce qui est formidable, c’est qu’elle a une expérience du Sénat en matière de renseignement sur le comité du renseignement.

« Elle a une expérience au Sénat sur toute une gamme de choses qui vont être pertinentes par rapport à ce que nous devons faire. Mais tant de choses vont arriver et c’est une question de savoir qui prend quoi et quand.

Biden portait des chaussures dépareillées lorsqu’il est arrivé au Queen Theatre de Wilmington, dans le Delaware, pour enregistrer l’interview avec CNN, moins d’une semaine après s’être fracturé le pied droit en jouant avec son chien.

Biden, 78 ans, portait une chaussure en daim à enfiler sur son pied blessé et une chaussure habillée noire sur son pied sain. Le slip-on était un homme Nohea Mesh Slip-O par Olukai et se vend 90 $.

Biden portait des chaussures dépareillées lorsqu’il est arrivé au Queen Theatre de Wilmington, dans le Delaware, pour enregistrer l’interview avec CNN, moins d’une semaine après s’être fracturé le pied droit en jouant avec son chien.

Il était de retour dans le coffre vendredi

Il a subi de petites fractures au pied droit ce week-end alors qu’il jouait avec son berger allemand, Major. Son médecin a déclaré qu’il devrait porter une botte médicale pendant « plusieurs semaines ».

Biden a déclaré jeudi à Jake Tapper de CNN qu’il s’était blessé en poursuivant son chien après être sorti de la douche.

« Le petit chiot a laissé tomber le ballon devant moi pour que je l’attrape … et j’ai attrapé le ballon comme ça, et il a couru », a expliqué Biden.

«Je plaisante, je cours après lui et attrape sa queue. Et ce qui s’est passé, c’est qu’il a glissé sur un tapis. Et j’ai trébuché sur le tapis sur lequel il avait glissé. Cest ce qui est arrivé. Oh mec, ce n’est pas une histoire très excitante », a-t-il ajouté.

Vendredi, Biden était de retour dans le coffre dans lequel il avait été vu plus tôt mardi.