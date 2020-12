Le président élu Joe Biden a choisi l’ancien maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg comme secrétaire aux transports, selon l’Associated Press.

Trois personnes ont confirmé la nouvelle à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car elles ne voulaient pas anticiper publiquement l’annonce du président élu.

Buttigieg, qui a concouru avec Biden pour la nomination avant de l’abandonner et de l’appuyer, serait le premier secrétaire du Cabinet ouvertement gay s’il était confirmé par le Sénat.

«La nomination de Pete est une nouvelle étape dans un effort de plusieurs décennies visant à garantir que les personnes LGBTQ sont représentées dans tout notre gouvernement – et son impact se répercutera bien au-delà du département qu’il dirigera», a déclaré Annise Parker, responsable de l’Institut de la victoire LGBTQ Parker a déclaré que la nomination permettrait d’atteindre l’un des objectifs de son groupe pour la nouvelle administration.

Le département des transports jouera un rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’infrastructure de Biden. Le ministère distribue des centaines de milliards de dollars en financement fédéral des routes et réglemente l’aviation, les chemins de fer et les autobus. Dans le cadre de sa proposition de passer à l’énergie propre, Biden a proposé de placer 500 000 bornes de recharge le long des autoroutes et de changer les véhicules fédéraux en énergie électrique.

Pour freiner la propagation du COVID-19, Biden a déclaré que le premier jour de son mandat, il exigera que les passagers portent des masques dans les transports inter-États tels que les avions, les trains et les bus, une décision que l’administration Trump a rejetée.

Buttigieg était autrefois près de l’avant du peloton pour la nomination démocrate, au coude à coude avec le sénateur Bernie Sanders dans le caucus de l’Iowa. Il a régulièrement sondé devant les gouverneurs en exercice, les sénateurs et d’autres membres de longue date du Parti démocrate.

L’ancien maire de South Bend est également entré dans l’histoire pour avoir mené la première campagne présidentielle en tant qu’homosexuel. Le mari de Buttigieg, Chasten, est souvent apparu sur la piste électorale devant des foules de partisans enthousiastes.

Buttigieg pourrait devenir la première personne ouvertement gay confirmée à un poste au Cabinet. Rick Grenell, qui avait été à la fois ambassadeur et directeur du renseignement national pour le président Donald Trump, a été le premier homme ouvertement gay à occuper un poste au niveau du Cabinet, bien qu’il n’ait jamais été officiellement confirmé par le Sénat.

Lorsque Buttigieg a lancé sa campagne présidentielle, il a parlé de l’ancien campus de construction automobile Studebaker qui avait été des décennies auparavant le moteur économique de South Bend.

Buttigieg a utilisé l’usine, qui est réaménagée dans un campus technologique à usage mixte, comme exemple de la façon dont il est temps de «s’éloigner de la politique du passé et de se diriger vers quelque chose de totalement différent».

Après avoir approuvé Biden, Buttigieg est retourné à l’usine pour s’adresser à la Convention nationale démocrate.

« Je fais confiance à Joe Biden et Kamala Harris pour nous guider vers cet avenir meilleur, car j’ai vu de près leur empathie et leur capacité », a-t-il déclaré.

Contributeur: Bart Jansen.