Le président élu Joe Biden a choisi l’ancien maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg comme secrétaire aux transports, selon l’Associated Press.

Trois personnes ont confirmé la nouvelle à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car elles ne voulaient pas anticiper publiquement l’annonce du président élu.

Buttigieg, qui a concouru avec Biden pour la nomination avant de l’abandonner et de l’appuyer, serait le premier secrétaire du Cabinet ouvertement gay s’il était confirmé par le Sénat.

«La nomination de Pete est une nouvelle étape dans un effort de plusieurs décennies visant à garantir que les personnes LGBTQ sont représentées dans tout notre gouvernement – et son impact se répercutera bien au-delà du département qu’il dirigera», a déclaré Annise Parker, responsable de l’Institut de la victoire LGBTQ Parker a déclaré que la nomination permettrait d’atteindre l’un des objectifs de son groupe pour la nouvelle administration.

Le département des transports jouera un rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’infrastructure de Biden. Le ministère distribue des centaines de milliards de dollars en financement fédéral des routes et réglemente l’aviation, les chemins de fer et les autobus. Dans le cadre de sa proposition de passer à l’énergie propre, Biden a proposé de placer 500 000 bornes de recharge le long des autoroutes et de changer les véhicules fédéraux en énergie électrique.

Mona Mohib, conseillère en politique fédérale chez McGuireWoods Consulting qui était auparavant directrice de la politique et des communications à la Democratic Governors Association, a averti que les plans de transport de Biden sont ambitieux car ils dépendent de l’annulation de la réduction fiscale du président Donald Trump pour les entreprises et les particuliers gagnant plus de 400000 dollars par personne. an.

« En tant que tel, on devrait en fin de compte voir ce plan comme une liste de souhaits », a déclaré Mohib.

Pour freiner la propagation du COVID-19, Biden a déclaré que le premier jour de son mandat, il exigera que les passagers portent des masques dans les transports inter-États tels que les avions, les trains et les bus, une décision que l’administration Trump a rejetée.

Buttigieg était autrefois près de l’avant du peloton pour la nomination démocrate, devançant le sénateur Bernie Sanders dans les caucus de l’Iowa par une petite marge. Il a régulièrement sondé devant les gouverneurs en exercice, les sénateurs et d’autres membres de longue date du Parti démocrate.

L’ancien maire de South Bend est également entré dans l’histoire en tant que premier homme ouvertement gay à gagner des délégués dans la course à la nomination d’un grand parti politique. Le mari de Buttigieg, Chasten, est souvent apparu sur la piste électorale devant des foules de partisans enthousiastes.

Buttigieg pourrait devenir la première personne ouvertement gay confirmée à un poste au Cabinet. Rick Grenell, qui avait été à la fois ambassadeur et directeur du renseignement national pour le président Donald Trump, a été le premier homme ouvertement gay à occuper un poste au niveau du Cabinet, bien qu’il n’ait jamais été officiellement confirmé par le Sénat.

Lorsque Buttigieg a lancé sa campagne présidentielle, il a parlé de l’ancien campus de construction automobile Studebaker qui avait été des décennies auparavant le moteur économique de South Bend.

Buttigieg a utilisé l’usine, qui est réaménagée dans un campus technologique à usage mixte, comme exemple de la façon dont il est temps de «s’éloigner de la politique du passé et de se diriger vers quelque chose de totalement différent».

Après avoir approuvé Biden, Buttigieg est retourné à l’usine pour s’adresser à la Convention nationale démocrate.

« Je fais confiance à Joe Biden et Kamala Harris pour nous guider vers cet avenir meilleur, car j’ai vu de près leur empathie et leur capacité », a-t-il déclaré.

Buttigieg a fait campagne pour Biden tout en soutenant les candidats plus tard dans le scrutin par le biais de son comité d’action politique.

« Il n’y a personne qui fasse plus pour aider Joe Biden, notre ticket à gagner, que le maire Pete », a déclaré Ron Klain, nouveau chef de cabinet de Biden, aux démocrates d’Indiana avant les élections.

Buttigieg était le plus jeune maire du pays d’une ville de la taille de South Bend ou plus lorsqu’il a pris ses fonctions en 2012. Il a envisagé sa ville natale comme une «ville bêta», la taille parfaite pour utiliser son expérience axée sur les données avec le cabinet de conseil McKinsey pour tester de grandes des idées. Cela incluait les «égouts intelligents» qui ont permis à South Bend d’économiser des centaines de millions de dollars et sont devenus un modèle pour un produit maintenant vendu dans les villes du monde entier.

En 2018, South Bend a battu plus de 300 autres villes pour une subvention de défi du maire de Bloomberg afin d’étendre un service de covoiturage que la ville a piloté.

Les responsables d’entités privées qui ont choisi South Bend – à cause de Buttigieg – comme lieu de pilotage de nouvelles initiatives, ont déclaré qu’il avait créé une culture de l’innovation et était un «formidable attracteur de talents».

Mark Muro, directeur des politiques du Metropolitan Policy Program de la Brookings Institution, a déclaré à USA TODAY l’année dernière que Buttigieg était non seulement «à l’avant-garde des maires plus jeunes, plus axés sur les données et axés sur la technologie», mais il est également remarquable pour la façon dont il relie le technique à l’élément humain et véhicule de grandes idées.

Buttigieg, cependant, a été critiqué par certains de ses efforts de réaménagement, y compris un effort agressif pour démolir ou réparer des logements insalubres.

Jorden Giger, un fondateur de Black Lives Matter South Bend, a déclaré mardi que Buttigieg « continuerait à faire du mal aux communautés noires » s’il devenait secrétaire des transports.

L’ancien sénateur de l’Indiana, Joe Donnelly, originaire de South Bend, faisait partie de ceux qui ont salué la sélection. Il a également critiqué l’échec de l’administration Trump à conclure un accord d’infrastructure tant vanté.

«Il semble que nous pourrons enfin organiser cette semaine de l’infrastructure dont nous avons entendu parler ces quatre dernières années! Donnelly tweeté.