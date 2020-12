WASHINGTON – Le président élu Joe Biden a choisi Susan Rice comme directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison-Blanche, un choix surprise qui donnera au vétéran de la politique étrangère un important portefeuille national.

Rice est une diplomate chevronnée possédant une vaste expérience de la sécurité nationale, mais elle n’a pas été fortement impliquée dans l’élaboration des politiques nationales.

Rice était considérée comme l’un des principaux candidats au poste de secrétaire d’État de Biden, bien qu’elle aurait dû faire face à une bataille de confirmation difficile. En tant que chef du Conseil de politique intérieure de Biden, Rice aura une large influence sur tout, de la politique de la santé à l’immigration en passant par les affaires rurales.

La campagne de Biden a déclaré que la présidente élue avait choisi Rice pour ce rôle parce qu’elle « connaissait le gouvernement de fond en comble » et qu’elle « dynamiserait l’effort pour mieux reconstruire ».

La nomination de Rice est également un signal que Biden veut que ses conseillers en politique intérieure et étrangère travaillent main dans la main. Biden a vanté l’idée de créer une «politique étrangère pour la classe moyenne» qui prend en compte l’impact national du commerce international, de la mondialisation et d’autres problèmes internationaux. L’annonce de Biden indiquait spécifiquement que Rice travaillerait directement avec son équipe du Conseil de sécurité nationale.

« Rice est parmi les dirigeants gouvernementaux les plus expérimentés et les plus expérimentés de notre pays, avec les compétences nécessaires pour exploiter le pouvoir du gouvernement fédéral pour servir le peuple américain », a déclaré Biden. « En tant qu’ancienne membre du Cabinet, elle comprend également les défis et les opportunités de diriger une agence et possède une vaste expérience de travail avec d’autres membres clés de l’équipe de la Maison Blanche Biden-Harris. »

Les alliés de Rice disent qu’elle est une négociatrice intelligente et dure comme des ongles. En tant que femme noire – son père est un descendant d’esclaves et sa mère est une enfant d’immigrants jamaïcains – la nomination de Rice reflète également la volonté de Biden de réunir un cabinet et un personnel diversifiés.

Rice, 56 ans, a été ambassadeur du président Barack Obama auprès des Nations Unies, puis conseiller à la sécurité nationale. En 2012, Rice était en lice pour remplacer Hillary Clinton en tant que secrétaire d’État, mais elle a tiré sa révérence au milieu d’une opposition farouche du GOP. Les républicains ont martelé Rice pour sa description initiale de l’attaque contre un consulat américain à Benghazi, qui a fait la mort de l’ambassadeur américain Christopher Stevens et de trois autres Américains.

Après cette attaque, Rice a participé à cinq talk-shows du dimanche, au cours desquels elle a déclaré que l’incident meurtrier du 11 septembre semblait avoir commencé comme une manifestation spontanée déclenchée par une vidéo anti-islam réalisée aux États-Unis. L’administration Obama a déclaré plus tard que l’attaque était une complot terroriste bien organisé, peut-être programmé pour l’anniversaire du 11 septembre.

Obama a déclaré que les remarques de Rice étaient basées sur les évaluations qui lui avaient été données par des responsables du renseignement américain, et il a qualifié les attaques du GOP de trompeuses.

Rice faisait partie de ceux que Biden a envisagés pour le poste de vice-président et elle représente une autre personne nommée dans son cercle restreint de conseillers de confiance. Rice a régulièrement informé Obama et Biden des problèmes de sécurité nationale lorsqu’elle a servi à la Maison Blanche. Dans son livre, « Tough Love », Rice écrit que Biden est devenue son « visiteur non annoncé préféré » à la Maison Blanche, où il s’arrêtait souvent à son bureau pour discuter.

