Le président élu guatémaltèque crie au scandale suite au « coup d’État » juridique — RT World News

La victoire électorale surprise de Bernardo Arevalo le mois dernier a conduit à des efforts visant à déstructurer son parti

L’opposition politique et juridique croissante au président élu guatémaltèque Bernardo Arevalo et à son parti Movimento Semilla (Mouvement des semences) constitue «persécution politique illégale« , a déclaré vendredi aux journalistes Arevalo, qui s’est présenté sur une plateforme anti-corruption.

« Nous assistons à un coup d’État en marche dans lequel l’appareil judiciaire est utilisé pour violer la justice« , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, avertissant que « ces mafias politiques vont tenter de consommer le coup d’Etat» au cours des quatre mois précédant la cérémonie de prestation de serment de janvier.

Citant le refus de son adversaire politique de céder ainsi qu’une décision de justice en début de semaine suspendant le statut de parti de Semilla, Arevalo a dénoncé ce qu’il a appelé «actes de persécution politique illégale de la part de ceux qui refusent d’accepter la demande de changement du peuple guatémaltèque et de fermer le chapitre de la corruption et de l’impunité dans le pays.»















Concrètement, l’homme politique de centre-gauche a désigné le procureur général Consuelo Porras, le procureur spécial pour corruption Rafael Curruchiche et le juge qui a ordonné la suspension de Semilla comme ennemis de la démocratie.

Arevalo a remporté 58 % des voix lors du second tour du mois dernier contre l’ancienne Première dame Sandra Torres et son parti Unité nationale de l’espoir (UNE), après que Semilla soit arrivée en deuxième position au premier tour. Alors que le tribunal électoral du Guatemala a reconnu sa victoire comme légitime, l’UNE et ses partisans ont insisté sur le fait que le vote était truqué.

En juillet, une coalition de l’UNE et de huit autres partis a demandé et obtenu une révision des résultats du premier tour, doutant qu’Arévalo – sociologue et fils d’un ancien président – ​​ait honnêtement obtenu sa deuxième place.

Alors que la loi guatémaltèque interdit la suspension d’un parti politique pendant les élections, les efforts visant à démanteler Semilla ont commencé plus d’un mois avant le second tour, après qu’un citoyen s’est plaint que le parti avait faussement utilisé sa signature pour s’établir. Curruchiche a ouvert une enquête, affirmant avoir trouvé plus de 5 000 signatures illégales – dont 12 morts – et a révoqué lundi le statut de parti de Semilla.

La décision a relégué les sept législateurs élus de Semilla à «indépendant » statut, leur interdisant d’accéder à des postes de direction au Congrès. Le législateur a formellement soutenu la décision de Curruchiche mercredi. Semilla a promis de contester cette décision devant les tribunaux.

L’Organisation des États américains a exhorté les tribunaux à faire preuve de prudence, concluant le mois dernier que «les mécanismes et outils de la justice guatémaltèque sont utilisés politiquement» contre Arevalo et Semilla. Exclure Arevalo de la présidence serait une violation de l’ordre constitutionnel et de la volonté du peuple, a déclaré le représentant de l’OEA, Eladio Loizaga.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est également intervenu, exprimant vendredi son inquiétude concernant «actions continues de ceux qui cherchent à saper la démocratie du Guatemala.» L’administration Biden a reconnu la victoire d’Arévalo, même si elle a désapprouvé son appel de campagne en faveur de relations plus étroites avec la Chine.