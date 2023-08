Le président élu du Parti du Guatemala fait appel de la suspension, la qualifiant d’illégale

GUATEMALA CITY (AP) — Le parti du président élu du Guatemala, Bernardo Arévalo, a appelé mardi la plus haute autorité électorale du pays à lever la suspension imposée par une agence électorale inférieure, affirmant qu’il s’agissait d’une mesure illégale visant à contrecarrer la campagne anti-corruption.

La pétition du Mouvement Seed d’Arévalo intervient après une nuit de chaos politique dans ce pays d’Amérique centrale suite à l’une des élections les plus tumultueuses de son histoire récente.

Quelques heures avant que le Tribunal électoral suprême du pays ne certifie lundi soir qu’Arévalo avait remporté l’élection présidentielle de ce mois-ci, un autre organisme gouvernemental – le registre électoral – a suspendu son parti de toutes activités politiques.

Arévalo et son parti, qui représentent une menace pour ceux qui souhaitent conserver le pouvoir, avaient déjà fait face à une série de contestations judiciaires, d’allégations d’irrégularités et de complots d’assassinat, selon les observateurs internationaux.

Arévalo semble assuré d’accéder à la présidence en janvier, après avoir battu l’ancienne première dame Sandra Torres au second tour avec 60,9% des voix contre 37,2% pour la droite Torres.

Arévalo a qualifié la suspension de juridiquement nulle lors d’une conférence de presse lundi soir. « A partir de maintenant, personne ne peut m’empêcher de prendre mes fonctions le 14 janvier », a-t-il déclaré.

Mais la suspension jette le doute sur la capacité des législateurs du Mouvement Seed à remporter leurs 23 sièges au Congrès, et souligne également la bataille difficile à laquelle est confronté Arévalo, qui a fait campagne sur un programme progressiste et anti-corruption.

« Nous entrons essentiellement dans un terrain juridique vraiment inexploré », a déclaré Tiziano Breda, expert de l’Amérique centrale à l’Instituto Affari Internazionali en Italie. «Mais la victoire d’Arévalo est très difficile à annuler. Je ne suis pas sûr qu’ils veuillent risquer de grandes inquiétudes internationales, une crise diplomatique ou ce que cela pourrait impliquer sur le plan social, les troubles que cela pourrait provoquer.»

Il a déclaré qu’il s’attend plutôt à ce que les opposants d’Arévalo continuent d’essayer de paralyser d’autres parties de son gouvernement pour lui rendre la tâche aussi difficile que possible de gouverner.

Torres semblait avoir une chance claire d’accéder à la présidence plus tôt cette année après que plusieurs autres concurrents aient été éliminés de la course, suscitant des inquiétudes quant à la démocratie du pays.

Au premier tour du scrutin, le peu connu Arévalo s’est imposé comme un candidat surprise à la présidentielle, affrontant Torres, venu représenter l’élite du pays à une époque où les Guatémaltèques, avides de changement, étaient fatigués de la corruption endémique.

Sa victoire a été à l’origine d’un va-et-vient juridique entre diverses entités gouvernementales et tribunaux, certains composés de fonctionnaires sanctionnés par les États-Unis pour corruption.

Il fait face à des allégations de fraude électorale de la part de Torres. Les raids contre le siège de son parti ont suscité l’inquiétude de la communauté internationale et des Guatémaltèques. Plus tôt cette semaine, la commission des droits de l’homme de l’Organisation des États américains a demandé que le Guatemala fournisse une protection à Arévalo après que des informations aient fait état de possibles complots visant à le tuer.

Plus d’une semaine après le second tour, Torres n’a toujours pas reconnu sa défaite et le président sortant Alejandro Giammattei n’a rien dit sur les derniers développements.

Breda a déclaré que l’establishment actuel s’efforçait de renverser les résultats. « Même s’ils n’y parviennent pas, cela aura pour conséquence d’entraver la transition vers la présidence d’Arévalo », a-t-il déclaré.

——

Janetsky a rapporté de Mexico.

Sonia Pérez D. et Megan Janetsky, Associated Press