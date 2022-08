Le président élu du Kenya “s’engagera” dans toute contestation judiciaire

NAIROBI, Kenya (AP) – Le président élu du Kenya, William Ruto, a déclaré que s’il y avait une contestation judiciaire des résultats des élections, “nous nous engagerons dans celles-ci” car la démocratie la plus stable d’Afrique de l’Est attend une pétition probable du candidat perdant Raila Odinga.

Ruto s’est adressé aux journalistes mercredi après avoir rencontré des membres de son alliance politique. Il a déclaré que son administration “n’aura rien à voir avec le chantage que nous avons vu, les menaces que nous avons vues, la peur semée dans tout le pays” au milieu d’opinions politiques divergentes. “Nous retrouvons notre pays démocratique”, a-t-il déclaré.

Ruto, vice-président du Kenya, a été déclaré vainqueur des élections serrées de la semaine dernière lundi, mais la commission électorale a publiquement divisé les minutes avant la déclaration. Quatre des sept commissaires, nommés l’an dernier par le président Uhuru Kenyatta, ont affirmé que le président de la commission les avait exclus des dernières étapes avant sa déclaration.

Odinga, une figure de l’opposition à sa cinquième tentative à la présidence, a déclaré que sa campagne poursuivrait “toutes les options constitutionnelles et légales” pour contester les résultats des élections. Il a rencontré son équipe à huis clos mercredi. Ils ont sept jours à compter de la déclaration de lundi pour déposer devant la Cour suprême, qui dispose alors de 14 jours pour se prononcer.

On ne sait pas pour quelles raisons Odinga contesterait les résultats d’une élection largement décrite par les Kenyans et les observateurs comme plus transparente et pacifique que jamais. Il a exhorté ses partisans souvent passionnés à rester calmes.

Dans une tournure politique, Kenyatta a soutenu son rival de longue date Odinga lors de cette élection après s’être brouillé avec son adjoint, Ruto, il y a des années. Kenyatta n’a pas parlé publiquement depuis qu’il a voté mardi dernier, et sa porte-parole Kanze Dena n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé quand il ferait une déclaration au pays.

Ruto a déclaré mercredi qu’il n’y aurait “pas de place pour l’exclusion d’aucune partie” du Kenya et espérait “éliminer l’ethnicité de l’équation du leadership ou de la gouvernance” du pays. Il a également promis que les fonctionnaires seraient professionnels et ne subiraient aucune pression pour effectuer un travail politique pour un parti.

Cara Anna, l’Associated Press