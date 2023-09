Le président élu du Guatemala se dit prêt à appeler la population à descendre dans la rue

GUATEMALA CITY — Le président élu Bernardo Arévalo prévoit d’appeler les Guatémaltèques à descendre dans la rue la semaine prochaine pour protester contre les efforts visant à faire dérailler sa présidence avant qu’il puisse prendre ses fonctions, a-t-il déclaré vendredi dans une interview à l’Associated Press.

Il s’agirait de la première demande de ce type d’Arévalo depuis sa victoire aux élections du 20 août. Depuis sa victoire écrasante, le bureau du procureur général a continué de mener de multiples enquêtes liées à l’enregistrement du parti Mouvement des semences d’Arévalo et à des allégations de fraude électorale. Les observateurs internationaux ont déclaré que cela n’était étayé par aucune preuve.

Arévalo a déclaré qu’il avait tenté ses propres manœuvres juridiques pour arrêter ceux qui voulaient l’empêcher d’accéder au pouvoir, mais il est désormais nécessaire que le peuple descende dans la rue pour le soutenir. Il a déclaré qu’il souhaitait voir les hommes d’affaires, les agriculteurs, les groupes autochtones et les travailleurs rejeter ce qui se passe.

Il ne s’agirait pas de la protestation d’un parti, ou de soi-même, contre le système, mais plutôt d’un « peuple qui se sent trompé, contre un système qui essaie de se moquer de lui », a déclaré Arévalo.

Arévalo, législateur et universitaire progressiste, a choqué le Guatemala en se qualifiant pour le second tour de l’élection présidentielle du 20 août, au cours duquel il a battu l’ancienne première dame Sandra Torres de plus de 20 points.

Le bureau du procureur général a déclaré qu’il ne faisait que respecter la loi, mais il a fait l’objet de vives critiques au Guatemala et à l’étranger pour ce qui semble être une tentative effrontée visant à empêcher Arévalo d’accéder au pouvoir ou à l’affaiblir.

Arévalo s’est néanmoins déclaré engagé dans l’avenir et conscient que son mouvement a réussi à créer de l’espoir chez les Guatémaltèques. Il a déclaré avoir été submergé par les manifestations de soutien, y compris ceux qui passent devant chez lui klaxonnant la nuit ou criant « Meilleurs vœux, oncle Bernie ! un surnom que ses jeunes partisans ont popularisé.

Arévalo s’est montré réaliste quant à ce qu’il serait capable d’accomplir en quatre ans en tant que président, qualifiant son administration de début.

« Des centaines d’années de marginalisation, de discrimination, les problèmes accumulés au cours de 30 années d’attaques corrompues contre le pouvoir ne vont pas disparaître simplement parce que nous sommes là », a-t-il déclaré. « Mais si nous pouvons commencer à changer, faire en sorte que les gens sentent qu’il existe des autorités qui leur répondent. »

Cette semaine, des agents du bureau du procureur général ont ouvert des boîtes de vote et photographié leur contenu, ce qui constitue une violation sans précédent de la loi électorale du Guatemala.

Arévalo a demandé la démission du procureur général Consuelo Porras et a déclaré qu’il suspendrait temporairement le processus de transition du président sortant Alejandro Giammattei.

Arévalo a déclaré que même au sein de la démocratie imparfaite du pays, le caractère sacré du vote avait été préservé, « et voilà que le procureur… a taché de ses mains ce lieu démocratique sacré ».

Arévalo se dit encouragé par le fait que les Guatémaltèques de tout le pays semblent apprécier ce qui se passe et le rejettent.

« Il y a ici un problème national », a déclaré Arévalo. « Ce qui est en jeu n’est pas l’avenir (du parti Seed Movement). Ce qui est en jeu, c’est la réalité, la viabilité des institutions démocratiques.»