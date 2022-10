Le président élu du Brésil, Lula, appelle à “la paix et l’unité” après le vote

Le président élu brésilien du Parti des travailleurs (PT) de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, prononce un discours devant ses partisans sur l’avenue Paulista après avoir remporté le second tour de l’élection présidentielle, à Sao Paulo, au Brésil, le 30 octobre 2022.

Le président élu a remporté l’élection du Brésil avec 50,9 % des voix.

Il a appelé à la paix et à l’unité dans le pays lors de son discours de victoire dimanche.

L’investiture de Lula est prévue pour le 1er janvier.

Le président élu Luiz Inacio Lula da Silva a appelé dimanche à “la paix et l’unité” dans un Brésil profondément divisé, affirmant que le pays n’était plus un paria international et soulignant la nécessité d’une “Amazonie vivante”.

Dans son discours de victoire, Lula a tendu la main à ses partisans et à ses rivaux, soulignant la nécessité d'”un Brésil de paix, de démocratie et d’opportunités”.

Il a évoqué l’égalité entre les sexes et l’égalité raciale et la nécessité urgente de faire face à une crise de la faim qui touche 33,1 millions de Brésiliens.

“La roue de l’économie va tourner à nouveau”, a-t-il promis.

Da Silva a gagné avec 50,9% contre 49,1% pour le titulaire d’extrême droite Jair Bolsonaro, un aperçu de la polarisation du pays après une sale campagne électorale.

“Il n’est dans l’intérêt de personne de vivre dans une nation divisée en état de guerre permanent”, a déclaré le gauchiste de 77 ans, promettant de servir les 215 millions de Brésiliens, et pas seulement ceux qui ont voté pour lui.

“Ce pays a besoin de paix et d’unité. Cette population ne veut plus se battre.”

Il a signalé que le Brésil était prêt à reprendre sa place sur la scène internationale, après que Bolsonaro se soit aligné sur l’ancien président américain Donald Trump et ait fréquemment visé ses alliés traditionnels.

“Aujourd’hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour. Il est trop grand pour être banni de ce triste rôle de paria mondial.”

Tous les regards dans les capitales occidentales sont tournés vers le résultat des élections, avec l’avenir de la forêt amazonienne et son impact sur l’urgence climatique mondiale en jeu.

La question est passée au second plan lors d’une élection dominée par des attaques personnelles et des préoccupations économiques.

Lula a dit :

Le Brésil est prêt à reprendre son rôle dans la lutte contre la crise climatique, en protégeant tous nos biomes, en particulier la forêt amazonienne.

“Le Brésil et la planète ont besoin d’une Amazone vivante.”