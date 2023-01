Le président élu brésilien prêt à être investi dans un pays polarisé

Le dirigeant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva prêtera serment dimanche à la présidence du Brésil dans des conditions de sécurité renforcées dans la capitale brésilienne à la suite de menaces de violence proférées par des partisans de son prédécesseur d’extrême droite Jair Bolsonaro.

La cérémonie au Congrès commence à 15 heures locales à Brasilia, après quoi Lula se rendra au palais du Planalto pour revêtir l’écharpe présidentielle devant une foule de 30 000 partisans.

Certains des dizaines de milliers de supporters devraient alors se rassembler pour célébrer sur l’esplanade de Brasilia.

Lula, 77 ans, a battu de justesse Bolsonaro en octobre pour remporter un troisième mandat présidentiel sans précédent.

Ceci après une pause qui a vu Lula passer un an et demi derrière les barreaux pour des condamnations pour corruption qui ont ensuite été annulées.

Le héros du peuple

Au cours de ses années précédentes en tant que président du Parti des travailleurs (PT) de 2003 à 2010, l’ancien dirigeant syndical a sorti des millions de Brésiliens de la pauvreté lors d’un boom des matières premières qui a soutenu l’économie du plus grand pays d’Amérique du Sud.

Mais la présidence de Lula ne ressemblera probablement pas à ses deux mandats précédents, après la course présidentielle la plus serrée depuis plus de trois décennies au Brésil et la résistance à sa prise de fonction par certains de ses adversaires. Le gauchiste a battu l’extrême droite Bolsonaro lors du vote du 30 octobre par moins de deux points de pourcentage et ses fidèles partisans ont été réticents à accepter la perte.

Lula est maintenant confronté au défi de taille d’améliorer l’économie stagnante du Brésil tout en unissant un pays qui s’est douloureusement polarisé sous Bolsonaro.

Un garçon agite un drapeau près d’une découpe en carton de Lula samedi à Brasilia, au Brésil. (Eraldo Peres/Associated Press)

“On attend beaucoup de Lula. Il aura la difficile mission de rétablir la normalité et la prévisibilité au Brésil, et surtout de fournir rapidement des résultats qui améliorent la qualité de vie de ses habitants », a déclaré Creomar de Souza, directeur du cabinet de conseil Dharma Political Risk à Brasilia.

Bolsonaro a quitté le Brésil pour la Floride vendredi, évitant de devoir passer le flambeau à son rival, dont il n’a pas encore reconnu la victoire.

Bolsonaro fait l’objet de critiques

Les critiques disent que cela le soustrait également à tout risque juridique immédiat, lié à son mandat.

Les partisans de Bolsonaro protestent depuis deux mois contre le vol de l’élection et appellent à un coup d’État militaire pour empêcher Lula de reprendre ses fonctions dans un climat de vandalisme et de violence.

Un partisan a été arrêté pour avoir fabriqué une bombe qui a été découverte sur un camion chargé de kérosène à l’entrée de l’aéroport de Brasilia, et a avoué qu’il cherchait à semer le chaos pour provoquer une intervention militaire.

Le président brésilien Jair Bolsonaro fait une déclaration à la presse au palais Alvorada à Brasilia, au Brésil, le 1er novembre 2022. (Adriano Machado/Reuters)

Dans une fouille à peine voilée, le président par intérim Hamilton Mourao, qui était le vice-président de Bolsonaro, a critiqué son ancien patron pour ne pas avoir dirigé le pays et avoir permis au sentiment antidémocratique de prospérer après sa défaite aux urnes en octobre.

“Des dirigeants qui étaient censés rassurer et unir la nation … ont permis au silence ou à un protagonisme inopportun et délétère de créer une atmosphère de chaos et de désintégration sociale”, a déclaré Mourao dans un discours samedi soir.

Mourao a défendu les quatre années au pouvoir de Bolsonaro pour avoir laissé une économie forte, mais a critiqué le recul environnemental après que la déforestation en Amazonie ait atteint un sommet de 15 ans.

Alors que des dizaines de milliers de partisans de Lula sont arrivés dans le centre de Brasilia pour les célébrations de dimanche, les autorités ont déployé 10 000 policiers et soldats pour renforcer la sécurité et fouiller les participants, qui ne peuvent pas apporter de bouteilles, de canettes, de mâts de drapeau ou de pistolets jouets. Le port d’armes à feu par des civils a également été temporairement interdit.

Les organisateurs ont déclaré que des délégations de 50 nations et 19 chefs d’État et de gouvernement, dont le roi d’Espagne, ont confirmé leur présence.