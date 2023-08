Le président égyptien Sissi gracie le militant du Printemps arabe Ahmed Douma

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE – Le président égyptien Abdel Fatah El-Sissi a gracié samedi l’éminent militant du Printemps arabe Ahmed Douma et 30 autres prisonniers politiques, dans son dernier geste visant à améliorer le bilan de son gouvernement en matière de droits humains alors que l’Égypte recherche un financement international dont elle a cruellement besoin. Tarek El-Khouly, un député qui siège au comité de grâce présidentiel, a écrit sur les réseaux sociaux en début d’après-midi samedi que Douma faisait partie des prisonniers qui seraient graciés en vertu d’un décret publié samedi par Sisi. Plusieurs heures plus tard, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient un Douma souriant à l’extérieur de la prison, serrant dans ses bras des amis et d’autres militants qui s’étaient rassemblés pour le saluer.

« Pendant 10 ans, il était au même endroit, dans le même quartier, accueillant de nouveaux détenus et faisant ses adieux aux autres (…) espérant qu’il serait libéré un jour et qu’il serait avec nous », a écrit son ex-femme, Nourhan Hefzy. Facebook après sa libération. « Aujourd’hui, il mérite que nous prenions tous une pause pour remplir nos cœurs de joie. »

Douma a mené des manifestations pendant la révolution égyptienne de 2011, mais a depuis passé près d’une décennie derrière les barreaux. Il a été arrêté avec deux autres militants pro-démocratie en décembre 2013 pour avoir enfreint une loi restrictive sur les manifestations adoptée par le gouvernement soutenu par l’armée qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État cet été-là. Il a été condamné à trois ans de prison, avant d’être reconnu coupable et condamné à 15 ans pour des charges distinctes en 2015, lors d’un procès que le groupe de défense des droits Amnesty International a qualifié de « extrêmement injuste et politiquement motivé ».

Douma a été torturé et privé de soins médicaux pendant sa détention, selon des groupes de défense des droits. Déplacé dans et hors de l’isolement cellulaire, il a passé plus de quatre ans en isolement au total – un traitement qui a contribué à des douleurs au genou et au dos, à une dépression sévère et à des attaques de panique, a déclaré Amnesty.

Douma a déjà été emprisonné pour son activisme sous les gouvernements des anciens présidents Hosni Moubarak – qui a été déposé pendant la révolution – et Mohamed Morsi, le président affilié aux Frères musulmans élu après le soulèvement.

Trente autres prisonniers moins éminents ont également été graciés samedi, selon une liste publiée sur les réseaux sociaux par Tarek El-Awady, membre de la commission présidentielle des grâces.

Les défenseurs des droits humains égyptiens et d’anciens prisonniers politiques ont salué la décision de libérer Douma.

« Douma n’a pas été libérée de prison un seul jour depuis 2013 », a tweeté samedi Mona Seif, la sœur de l’un des prisonniers politiques les plus en vue d’Égypte, Alaa Abdel Fattah. « S’il y a quelqu’un qui mérite la liberté, c’est bien lui. »

Mostafa Al-A’sar, défenseur des droits humains et journaliste égyptien emprisonné pendant plusieurs années, a partagé une vieille photo de Douma et lui, souriants, « devant les prisons et les centres de détention ».

« Que Dieu te dédommage, Douma, pour les années de ta vie qu’ils ont volées… 10 ans d’arrestation, d’emprisonnement injuste et d’isolement », a-t-il ajouté. tweeté. « Liberté pour tous les détenus.

La dernière série de grâces intervient après la libération de deux autres prisonniers politiques célèbres le mois dernier. Patrick George Zaki, un chercheur sur les droits de l’homme qui avait été condamné la veille pour un article qu’il avait écrit sur le traitement de la minorité chrétienne en Égypte, a été gracié avec l’avocat des droits de l’homme Mohamed El-Baqer avant une fête nationale en juillet.

Leurs cas, ainsi que celui de Douma, en sont venus à symboliser le rétrécissement de l’espace civique en Égypte, où Sissi a mené une répression de grande envergure contre la dissidence au cours de la dernière décennie. Officiellement, le gouvernement soutient que l’Egypte n’a pas de prisonniers politiques. Mais des groupes de défense des droits de l’homme et des chercheurs estiment que des dizaines de milliers de personnes, dont des journalistes, des militants et des universitaires, ont été arrêtées pour des motifs politiques.

En 2021, l’administration Biden a imposé de nouvelles conditions en matière de droits de l’homme à l’aide à la sécurité à l’Égypte, décidant finalement au début de 2022 de retenir 130 millions de dollars sur les 1,3 milliard de dollars d’aide à la sécurité américaine que l’Égypte reçoit chaque année.

Alors que l’Égypte est confrontée à une crise économique qui s’aggrave et a désespérément besoin de financements étrangers, Sissi a pris des mesures ces dernières années pour répondre aux critiques internationales sur le bilan de l’Égypte en matière de droits humains. Le gouvernement a dévoilé la première stratégie du pays en matière de droits humains en octobre 2021, avec des critiques mitigées. Sisi a annoncé l’année dernière des plans pour un dialogue national présenté comme un forum de débat sur les réformes politiques, économiques et sociales. Et en avril 2022, il a réactivé le comité chargé d’administrer les grâces présidentielles des détenus.

Depuis lors, plus de 1 400 personnes ont été libérées de leur détention provisoire, selon les médias officiels.

Pourtant, le gouvernement égyptien continue d’emprisonner les critiques – et certains analystes et opposants politiques ont qualifié le dialogue national de peu plus que de théâtre.