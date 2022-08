Le président égyptien rencontre les dirigeants régionaux dans une ville côtière

LE CAIRE (AP) – Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a rencontré lundi les dirigeants de l’Irak, de la Jordanie, des Émirats arabes unis et de Bahreïn, a déclaré son bureau, alors que les puissances mondiales et l’Iran cherchent à mettre fin à 16 mois de négociations sur la relance de L’accord nucléaire historique de Téhéran.

El-Sissi et le président émirati Mohammed bin Zayed Al Nahyan ont reçu le roi Abdallah II de Jordanie, le Premier ministre intérimaire irakien Mustafa Al-Kadhimi et le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa à l’aéroport de la ville méditerranéenne d’el-Alamein.

Le dirigeant des Émirats arabes unis est arrivé dans la ville côtière un jour plus tôt et a eu des entretiens séparés avec son homologue égyptien qui se sont concentrés sur les liens entre les alliés régionaux, a indiqué le bureau d’el-Sissi.

Les pourparlers à cinq se sont concentrés sur la consolidation des liens et de la coopération entre leurs pays, selon un communiqué égyptien, qui n’a pas donné de détails.

Plus tôt dans la journée, un communiqué irakien a déclaré que les pourparlers porteraient sur la sécurité régionale ainsi que sur l’énergie, les investissements et le changement climatique.

La réunion a eu lieu à el-Alamein, théâtre de l’une des batailles les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale qui a contribué à décider de l’issue du conflit.

Aucune des deux déclarations n’a mentionné l’Iran et les efforts en cours pour relancer son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales.

De nombreux pays du Golfe – l’Arabie saoudite, en particulier – sont très préoccupés par l’activité de l’Iran dans la région. Ils craignent que la relance de l’accord de 2015 n’inclue un soulagement économique pour le régime radical de Téhéran, lui permettant d’étendre son ingérence dans leurs affaires intérieures.

L’Irak a accueilli plusieurs séries de pourparlers entre l’Iran et son rival régional, l’Arabie saoudite, dont les liens se sont considérablement détériorés en 2016. C’est à ce moment-là que l’Arabie saoudite a renvoyé ses diplomates après que des manifestants ont attaqué son ambassade à Téhéran et son consulat à Mashhad en représailles à l’exécution par le royaume d’un important chiite. clerc.

Des pourparlers ont également eu lieu récemment entre l’Iran et l’Égypte alors que les deux gouvernements explorent des moyens d’apaiser les tensions qui durent depuis des décennies. Les relations diplomatiques entre l’Égypte et l’Iran ont été gelées après que l’Égypte a signé son traité de paix de 1979 avec Israël et que l’Iran a subi sa révolution islamique.

The Associated Press