Le président égyptien « rejette » les efforts visant à pousser les Palestiniens vers l’Égypte et prévient que cela pourrait compromettre la paix avec Israël

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a déclaré mercredi que des millions de personnes dans son pays étaient prêtes à manifester dans les rues si les Palestiniens étaient forcés de rentrer en Égypte, avertissant qu’une telle décision pourrait transformer le pays en une rampe de lancement pour des « attaques terroristes » contre Israël, mettant en péril la paix entre les deux pays. les deux pays.

Ces remarques ont été faites lors d’une conférence de presse conjointe au Caire avec le chancelier allemand Olaf Scholz, au cours de laquelle El-Sisi a déclaré que son gouvernement considérait le siège de Gaza par Israël comme un plan visant à expulser les Palestiniens vers la péninsule égyptienne du Sinaï.

« L’Egypte rejette toute tentative de résoudre la question palestinienne par des moyens militaires ou par le déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres, ce qui se ferait aux dépens des pays de la région », a déclaré El-Sissi, selon une traduction de Reuters.

Le dirigeant égyptien a ajouté que le Sinaï pourrait alors devenir une base d’opérations permettant aux militants de lancer des « attaques terroristes » contre Israël, qui à son tour accuseraient l’Egypte d’être responsable de ces attaques.

Le peuple égyptien « sortirait et protesterait par millions… s’il était appelé à le faire » contre le déplacement forcé des habitants de Gaza vers le Sinaï, a déclaré El-Sisi.

Il a plutôt proposé que les Palestiniens soient déplacés vers le Néguev, un désert du sud d’Israël, jusqu’à ce que « les militants soient traités ».

Israël a ordonné à tous les habitants de la ville et des environs d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza depuis sa riposte contre les terroristes du Hamas qui ont lancé une attaque surprise meurtrière contre Israël depuis Gaza le 7 octobre.

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs foyers, soit environ la moitié de la population de Gaza, et 60 % d’entre eux se trouvent désormais dans la zone d’environ 13 kilomètres de long au sud de la zone d’évacuation, ont indiqué les Nations Unies.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré mercredi que 3 478 Palestiniens avaient été tués et plus de 12 000 blessés au cours des 11 derniers jours.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël et au moins 199 autres, dont des enfants, ont été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza, selon les autorités israéliennes.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.