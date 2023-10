Le président égyptien el-Sissi confirme qu’il briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections présidentielles

LE CAIRE (AP) — Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a confirmé lundi qu’il se présenterait pour un nouveau mandat aux élections prévues en décembre, entrant dans la course comme grand favori et alors que son gouvernement est aux prises avec une inflation et une dette croissantes.

L’Égypte organisera une élection présidentielle sur trois jours, du 10 au 12 décembre, avec un second tour les 8 et 10 janvier si aucun candidat n’obtient plus de 50 % des voix.

El-Sissi a confirmé sa candidature à l’issue d’une conférence nationale de trois jours intitulée « L’histoire de la patrie », à laquelle ont participé les principaux hommes politiques du pays et diffusée par la chaîne de télévision égyptienne Extra News, qui entretient des liens étroits avec les agences de sécurité égyptiennes.

« J’ai décidé de me présenter à vous pour réaliser le rêve d’un nouveau mandat présidentiel », a déclaré el-Sissi sous les applaudissements et les applaudissements des participants à la conférence.

Une poignée d’hommes politiques ont déjà annoncé leur candidature au poste le plus élevé du pays, mais aucun ne constitue un défi sérieux pour El-Sissi, qui dirige le pays depuis 2014 et a été critiqué par l’Occident pour le bilan de son pays en matière de droits humains. Parmi les challengers figure Ahmed Altantawy, ancien législateur et critique du gouvernement actuel.

Extra News a montré des milliers de partisans d’el-Sissi rassemblés dans les rues du Caire lundi soir, dont beaucoup brandissaient des drapeaux égyptiens. Alors que la conférence touchait à sa fin, plusieurs parlementaires présents se sont levés et ont appelé El-Sissi à proposer sa candidature.

« Je vous promets, si Dieu le veut, que ce sera une extension de notre quête commune pour le bien de l’Egypte et de son peuple », a déclaré el-Sissi.

El-Sissi, ancien ministre de la Défense, a dirigé le renversement militaire d’un président islamiste élu mais controversé en 2013, au milieu de manifestations de rue contre son mandat d’un an. Depuis lors, les autorités ont lancé une vaste campagne de répression contre la dissidence. Des milliers de critiques du gouvernement ont été réduits au silence ou emprisonnés, principalement des islamistes, mais aussi de nombreux militants laïcs de premier plan, notamment ceux à l’origine du soulèvement de 2011 qui a renversé l’autocrate de longue date Hosni Moubarak.

Il a été élu pour la première fois en 2014 et réélu en 2018 pour un second mandat de quatre ans. Les amendements constitutionnels, adoptés par référendum en 2019, ont ajouté deux ans à son deuxième mandat et lui ont permis de briguer un troisième mandat de six ans.

L’Égypte a été durement touchée par des années d’austérité et, plus récemment, par les conséquences de la guerre en Ukraine, la livre sterling ayant perdu plus de 50 % de sa valeur par rapport au dollar au cours des 18 derniers mois. Le pays est le plus grand importateur de blé au monde et importe traditionnellement la plupart de ses céréales d’Europe de l’Est.

Au cours des trois jours de conférence, El-Sissi a vanté les plans et les projets du gouvernement, tout en exigeant à plusieurs reprises que les Egyptiens fassent des sacrifices face à la poursuite de la hausse des prix.

« N’osez pas dire, vous les Égyptiens, que vous préférez manger plutôt que de construire et de progresser », a déclaré dimanche El-Sissi. « Si le prix du progrès et de la prospérité de la nation est d’avoir faim et soif, alors ne mangeons ni ne buvons. »

The Associated Press