LE CAIRE (AP) – Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a apporté son soutien à un gouvernement de transition qui conduirait la Libye voisine aux élections à la fin de cette année.

Dans de rares commentaires télévisés samedi soir, el-Sissi a déclaré que la nomination jeudi du gouvernement intérimaire, qui comprend un Conseil présidentiel de trois membres et un Premier ministre, était «un pas dans la bonne direction».

Le Forum de dialogue politique libyen, qui comprend 75 délégués choisis par l’ONU dans tout le pays, a nommé Mohammad Younes Menfi, un diplomate libyen de l’est du pays, à la présidence du Conseil présidentiel. Le forum a également choisi Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, un homme d’affaires puissant de la ville occidentale de Misrata, comme Premier ministre.

Les trois membres du conseil représentent chacun une région de l’ancienne Libye: la Tripolitaine à l’ouest, la Cyrénaïque à l’est et le Fezzan au sud-ouest.

Cette nomination met fin à des mois de négociations négociées par l’ONU qui ont abouti à un accord sur la tenue d’élections le 24 décembre.

«Nous les soutenons. … Nous sommes prêts à coopérer avec eux pour le redressement de la Libye et à préparer les élections en Libye », a déclaré el-Sissi.

Le dirigeant égyptien a déclaré que sa menace l’année dernière d’envoyer des troupes en Libye avait contribué à «lancer une véritable période de paix» dans ce pays riche en pétrole.

«Nous tenons à ce que chaque mouvement… vise à construire la paix, la prospérité et à maintenir la stabilité dans une région qui a subi au cours des 20 dernières années un très grand choc», a-t-il déclaré.

L’Égypte considère l’instabilité dans la Libye voisine comme une menace pour la sécurité nationale.

En juin, el-Sissi a qualifié la ville côtière stratégique de Syrte de «ligne rouge» de la Libye de «ligne rouge» et a averti que toute attaque des forces de Tripoli soutenues par la Turquie contre la ville inciterait l’Égypte à intervenir pour protéger sa frontière occidentale. Cette décision – si elle s’était produite – aurait amené l’Égypte et la Turquie, proches alliés américains qui soutiennent les parties rivales dans le conflit, à une confrontation directe.

Syrte, qui se trouve près des principaux terminaux et champs d’exportation de pétrole de la Libye, est détenue par les forces du commandant militaire Khalifa Hifter, un proche allié de l’Égypte, qui dirige la plupart des régions de l’est et du sud de la Libye.

L’histoire continue

La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a évincé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. Le pays est divisé depuis 2015 entre deux gouvernements, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, chacun étant soutenu par un éventail de milices et de gouvernements étrangers.

L’Égypte et les Émirats arabes unis soutiennent les forces de Hifter. Le gouvernement de Tripoli a principalement le soutien de la Turquie, dont le soutien militaire a contribué à provoquer l’effondrement ce printemps de la tentative d’un an de Hifter de capturer Tripoli.

La nomination d’un gouvernement intérimaire a été considérée comme une étape majeure – quoique incertaine – vers l’unification de la nation nord-africaine.