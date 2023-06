Le président égyptien décerne au Premier ministre indien Narendra Modi la plus haute distinction du pays

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a décerné dimanche au Premier ministre indien Narendra Modi la plus haute distinction égyptienne alors que les deux pays renforçaient leur partenariat.

El-Sissi a accueilli Modi au palais présidentiel du Caire avec l’Ordre du Nil, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Les dirigeants ont signé une déclaration élevant les relations égypto-indiennes au rang de « partenariat stratégique », ce qui signifie que les deux nations ont convenu d’intensifier leur coopération et de tenir des pourparlers périodiques, selon le communiqué.

L’Égypte et l’Inde partagent des liens profonds qui remontent aux années 1950, lorsqu’elles ont joué un rôle clé dans la fondation du Mouvement des non-alignés, qui cherchait une voie alternative au plus fort de la guerre froide.

Modi, qui est arrivé au Caire samedi, est le premier Premier ministre indien à effectuer une visite d’État en Égypte depuis plus de deux décennies. Son arrêt de deux jours est survenu six mois après le passage d’el-Sissi à New Delhi en tant qu’invité officiel du défilé du jour de la République indienne.

L’INDE ET L’ÉGYPTE SIGNENT DES ACCORDS POUR AMÉLIORER LE COMMERCE, LES INVESTISSEMENTS ET LUTTER CONTRE LE TERRORISME

Modi a également invité le dirigeant égyptien à assister à un sommet du Groupe des 20 principaux pays riches et en développement, que l’Inde accueillera en septembre.

Après ses entretiens avec el-Sissi, Modi a visité les célèbres pyramides de Gizeh et une mosquée historique, Al-Hakim du Caire, qui a été récemment rénovée avec l’aide de la communauté indienne Dawoodi Bohra. Il a également rendu hommage aux soldats indiens morts pendant la Première Guerre mondiale et enterrés au cimetière de guerre d’Héliopolis au Caire.

Le voyage de Modi en Égypte s’est concentré sur le renforcement des relations bilatérales. Le Premier ministre a déclaré que les deux pays avaient agi rapidement pour augmenter le commerce bilatéral à 12 milliards de dollars par an d’ici cinq ans.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 6 milliards de dollars l’année dernière, soit une augmentation de 13,7 % par rapport aux 5,3 milliards de dollars en 2021, selon le bureau égyptien des statistiques.

Les deux gouvernements ont également signé des accords dans les domaines de l’agriculture, de l’archéologie, des antiquités et du droit de la concurrence, a déclaré Arindam Bagchi, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.

« Ma visite en Égypte a été historique. Elle ajoutera une vigueur renouvelée aux relations indo-égyptiennes et profitera aux peuples de nos nations », a écrit Modi sur Twitter avant de partir pour New Delhi.

Plus tôt cette année, les deux pays ont convenu de renforcer la coopération commerciale. L’Inde, le pays le plus peuplé du monde, est l’un des cinq principaux importateurs de produits égyptiens, dont le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié, le sel, le coton, les produits chimiques inorganiques et les oléagineux. Les principales exportations indiennes vers l’Égypte comprennent le fil de coton, le café, les herbes, le tabac, les lentilles, les pièces de véhicules, les navires, les bateaux et les machines électriques.

El-Sissi et Modi, arrivés au pouvoir dans leur pays en 2014, ont cultivé ces dernières années une relation plus étroite. Au cours des 16 derniers mois, ils ont résisté aux pressions de l’Occident pour condamner la guerre russe en Ukraine. L’Égypte et l’Inde entretiennent des liens vieux de plusieurs décennies avec le Kremlin.

« Il y a un changement dans l’atmosphère géopolitique et géoéconomique mondiale dans laquelle les deux pays souhaitent jouer un rôle déterminant », a déclaré le ministre indien de la Défense Rajnath Singh lors d’une visite au Caire en septembre. « L’emplacement géostratégique de l’Égypte agit comme un lien entre l’Afrique, l’Asie occidentale, la Méditerranée et l’Europe et est également un pays important du point de vue de l’Indo-Pacifique. »

Modi est arrivé des États-Unis, où il s’est entretenu avec le président Joe Biden et de hauts responsables de l’administration, s’est adressé au Congrès et a rencontré de hauts dirigeants américains.

Sa rencontre avec el-Sissi est intervenue alors que l’attention mondiale se concentrait sur une brève rébellion du chef du groupe Wagner, considérée comme le plus grand défi lancé au président russe Vladimir Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir. Aucun des deux dirigeants n’a commenté la crise russe.