SANAA, Yémen (AP) – Le président assiégé du Yémen, en exil en Arabie saoudite, a annoncé vendredi un remaniement ministériel dans une étape majeure vers la fermeture d’un dangereux fossé entre son gouvernement internationalement reconnu et les séparatistes du sud soutenus par les Émirats arabes unis.

Le décret du président Abed Rabbo Mansour Hadi a déclaré que le Premier ministre sortant, Maeen Abdulmalik Saeed, conserverait son poste tandis que 24 postes ministériels auraient une représentation presque égale des habitants du nord et des sudistes, selon l’agence de presse nationale SABA.

Nommer un nouveau gouvernement faisait partie d’un accord de partage du pouvoir entre le Hadi, soutenu par l’Arabie saoudite, et le Conseil de transition du sud séparatiste soutenu par les Émirats, un groupe de milices cherchant à restaurer un sud du Yémen indépendant, qui a existé de 1967 jusqu’à l’unification en 1990.

L’accord de partage du pouvoir, signé dans la capitale saoudienne de Riyad l’année dernière, visait à mettre fin à des mois de luttes intestines entre ce qui sont des alliés nominaux dans la guerre civile au Yémen qui oppose une coalition soutenue par l’Arabie, dont les Émirats arabes unis font partie, contre le Des rebelles houthis soutenus par l’Iran.

L’accord prévoyait également la nomination d’un nouveau gouverneur et directeur de la sécurité pour la ville portuaire d’Aden, siège du gouvernement de Hadi depuis que les Houthis ont repris la capitale, Sanaa, il y a six ans. L’année suivante, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, déterminée à rétablir le gouvernement de Hadi au pouvoir, a lancé une intervention militaire.

L’accord de partage du pouvoir comprenait également le retrait des forces rivales d’Aden et de la province méridionale d’Abyan, point d’éclair. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré que cela avait été achevé plus tôt cette semaine.

Le bras de fer entre le gouvernement de Hadi et les séparatistes a souvent débouché sur de violents troubles, menaçant de briser la coalition combattant les Houthis.

Les combats au Yémen ont engendré la pire crise humanitaire au monde, laissant des millions de personnes souffrant de pénuries alimentaires et médicales. Il a tué plus de 112 000 personnes, dont des combattants et des civils.