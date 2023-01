Le président du village d’Oswego affirme que les contributions à la campagne n’influencent pas les décisions du conseil de son village – Shaw Local

Le président du village d’Oswego, Troy Parlier, reconnaît avoir accepté les dons de campagne des particuliers et des entreprises travaillant avec le village, mais a déclaré que les contributions n’influencent pas les décisions prises par lui-même ou par le conseil du village.

Parlier sollicite la nomination du Parti républicain pour un second mandat en tant que président de village lors de l’élection primaire consolidée du 28 février. Brian Thomas, membre du conseil d’administration du village, défie Parlier.

David Edelman, un résident du village et propriétaire d’une entreprise, a fait part de ses inquiétudes concernant les finances de la campagne de Parlier et la politique partisane lors d’une réunion du conseil d’administration du village le 10 janvier.

Edelman a cité les contributions apportées au Oswego First PAC par le cabinet d’avocats Rosanova & Whitaker LTD de Naperville, qui représente les promoteurs de Tuscany Station, un complexe d’appartements de 480 unités qui a été approuvé par le conseil lors de la même réunion.

Rosanova & Whitaker ont versé des contributions de 2 500 $ le 17 septembre 2022 et de 1 000 $ le 31 décembre 2021 au Oswego First PAC. Parlier préside le Oswego First PAC et Dave Krahn, résident de longue date et ancien administrateur du village, est trésorier.

Edelman a déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait d’un conflit d’intérêts et hautement contraire à l’éthique pour Parlier d’accepter de telles contributions.

Edelman a déclaré qu’il n’était pas au courant d’un moment dans l’histoire du village où les candidats locaux disposaient à la fois d’un fonds de campagne personnel et d’un financement du PAC. Edelman a déclaré que lui et de nombreux autres résidents pensaient que la politique partisane n’avait pas sa place dans le gouvernement local.

“Comment les individus qui souhaitent servir ont-ils les ressources pour rivaliser avec un tel désavantage financier?” dit Edelman. “Est-ce bon pour Oswego, et les donateurs du PAC ont-ils maintenant plus d’influence que les électeurs?”

Parlier a déclaré que les entreprises peuvent faire des dons à qui elles veulent, mais toute décision prise sur le développement dans le village passe par plusieurs processus publics avant que le conseil du village ne vote sur l’approbation finale.

Une chose sur laquelle Parlier a déclaré que lui et Edelman étaient d’accord est que tout le monde devrait consulter le site Web du Conseil électoral de l’État de l’Illinois pour voir ses contributions à la campagne et celles des autres candidats.

“Je suis un processus très transparent”, a déclaré Parlier. « La collecte de fonds est la norme dans toute campagne. Vous allez constater que ce que je fais est très typique, mais vous ne trouverez pas beaucoup d’argent PAC ou d’argent provenant de sources médiatiques.

Parlier a déclaré que bien que tous ses dons soient documentés, son adversaire démocrate potentiel aux élections générales du 4 avril, Ryan Kauffman, a reçu de l’argent des PAC pour lancer sa propre campagne, KauffmanForOswego.

Selon le Conseil des élections de l’État de l’Illinois, Kauffman a accepté des dons de PAC lors de campagnes précédentes, et KauffmanForOswego a divulgué un don de 5 000 $ le 9 janvier 2023, qui n’était pas détaillé. Kauffman a déclaré mercredi que le don de 5 000 $ provenait de lui-même.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’erreurs de direction ici”, a déclaré Parlier. “Il y a un petit groupe d’hyper partisans en ville qui essaie de diviser notre communauté au quotidien.”

Parlier a également noté la Parti démocrate du comté de Kendalldont Kauffman est secrétaire, a reçu 33 000 $ du gouverneur JB Pritzker, ainsi que 1 000 $ de dons de la députée Lauren Underwood et d’Edelman lui-même.

“J’ai de très petites contributions d’une grande variété de personnes”, a déclaré Parlier. “Cela ne se compare même pas à ce qui se passe là-bas.”

Parlier a déclaré que sa campagne comptait environ 150 donateurs au total et qu’il prévoyait de dépenser entre 12 000 et 15 000 dollars pour sa campagne, en utilisant des fonds pour les panneaux, les publipostages, l’expertise en marketing et les frais de conseil.

Lors des dernières élections, Edelman a été chargé de fonder Amis d’Oswego Fireun PAC visant à aider à passer les référendums du district de protection contre les incendies d’Oswego, et a contribué 2 000 $ à Votez Oui pour investirun PAC soutenant les référendums du district scolaire 308 d’Oswego.