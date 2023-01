Le président du Turkménistan étend le pouvoir de son père

Le Conseil populaire n’est pas élu et se compose de hauts fonctionnaires et de représentants des régions, des syndicats et des organisations publiques. Le parlement sera réélu en une seule chambre lors d’un vote prévu le 26 mars.

Le Conseil populaire remanié a le pouvoir de modifier la constitution du pays et de déterminer les grandes orientations de la politique intérieure et étrangère, donnant à Gurbanguly Berdymukhamedov, 65 ans, de puissants leviers pour façonner le cours du pays.

Gurbanguly Berdymukhamedov a aboli le culte de la personnalité de Niyazov et a établi l’un des siens, prenant le titre d’ Arkadag , ou protecteur, et démontrant sa forme physique avec des cascades, notamment la conduite de voitures de sport, le tir à la cible et le levage d’une barre d’haltérophilie en or sous les applaudissements de son cabinet.