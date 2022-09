Le président du Timor oriental repousse les critiques environnementales

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Donnez à notre pays 100 milliards de dollars – ou arrêtez de nous faire la leçon sur le fait de gagner de l’argent avec les combustibles fossiles.

C’est le message que le président du Timor oriental et lauréat du prix Nobel de la paix, José Ramos-Horta, a adressé mercredi à ceux qui soulèvent des préoccupations environnementales au sujet de la proposition de son pays de construire une nouvelle usine de traitement du gaz.

Ramos-Horta s’exprimait en Australie après que les deux pays ont signé un nouvel accord de défense. Il a prononcé ses remarques au National Press Club à Canberra avec humour mais aussi avec un bord.

Le Timor oriental, un pays pauvre de 1,5 million d’habitants, espère sortir d’une impasse de 20 ans avec le nouveau gouvernement australien sur le développement du champ gazier Greater Sunrise qui se trouve sous les fonds marins séparant les deux pays.

L’Australie veut que le gaz soit acheminé vers un hub gazier existant dans sa ville septentrionale de Darwin. Le Timor oriental s’attend à plus d’avantages économiques si le gaz est acheminé vers sa côte sud.

Ramos-Horta se rendait en Australie en partie pour tenter de résoudre le différend. Un journaliste a demandé comment le Timor oriental pouvait justifier le projet compte tenu des impacts climatiques.

Ramos-Horta a répondu que le gaz était plus propre que certains combustibles fossiles. Il a ensuite énuméré les pays qui avaient bénéficié des combustibles fossiles, notamment les États-Unis et le Japon, puis plus tard la Chine et l’Inde.

“Mais d’abord les Européens, c’est vous qui avez pollué le monde entier avec du charbon, du pétrole et tout ce que vous pouvez imaginer”, a-t-il déclaré. « Et nous ne découvrons malheureusement que maintenant le pétrole et le gaz. Et les Européens nous font la leçon : nous devons nous éloigner des énergies fossiles.

Il a déclaré que le gisement de gaz pourrait générer 100 milliards de dollars ou plus de revenus.

“Je n’ai aucune autorité pour faire une proposition, mais je peux en faire une spontanément”, a déclaré Ramos-Horta. « Les Européens, l’Australie, les États-Unis, nous donnent 100 milliards de dollars et nous renonçons au développement de Greater Sunrise. Aussi simple que cela.”

Plus tôt mercredi, l’Australie et le Timor oriental ont signé un accord de défense visant à accroître la coopération militaire et sécuritaire, en particulier le long de leur frontière maritime commune.

L’accord vise à accroître les exercices et entraînements militaires conjoints, ainsi que la coopération en matière d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.

« Nous travaillons à un DCA (accord de coopération en matière de défense) depuis plus d’une décennie et la signature d’aujourd’hui est une avancée significative dans notre partenariat », a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese.

L’accord intervient à un moment de tensions accrues dans la région, en particulier après que les Îles Salomon ont signé en avril un nouveau pacte de sécurité avec la Chine.

Interrogé sur son point de vue sur le déplacement des îles Salomon, Ramos-Horta a déclaré qu’il ne connaissait pas très bien la nation, mais que la région au sens large est un “emplacement stratégique très sensible”.

“Tout leader qui veut sérieusement être un leader doit être sensible à ses voisins”, a-t-il déclaré. “N’introduisez pas d’intérêts, de pouvoirs extraterritoriaux, régionaux, qui pourraient ne pas être bien accueillis par nos voisins.”

Ramos-Horta a partagé le prix Nobel de la paix 1996 avec l’évêque est-timorais Carlos Belo pour leurs efforts visant à mettre fin au conflit dans leur patrie.

Nick Perry, l’Associated Press