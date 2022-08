Le président du super PAC de Porto Rico condamné dans une affaire d’argent noir

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Le président d’un super PAC à Porto Rico qui a plaidé coupable d’avoir caché l’identité des donateurs qui ont soutenu le gouverneur du territoire américain lors de sa campagne électorale de 2020 a été condamné vendredi à 14 mois de prison fédérale.

Joseph Fuentes Fernández a également été trésorier de Salvemos a Puerto Rico – Sauvons Porto Rico – et avait collecté des centaines de milliers de dollars pour la campagne du gouverneur Pedro Pierluisi.

Pierluisi n’est pas inculpé dans cette affaire et a souligné que son comité de campagne n’avait coordonné ses activités avec aucun PAC, y compris Salvemos à Porto Rico. Le bureau du contrôleur électoral de l’île a précédemment audité et autorisé le comité de campagne de Pierluisi.

Fuentes et d’autres ont été accusés d’avoir formé deux organisations fictives à but non lucratif et d’avoir sollicité des dons. Le bureau du procureur américain à Porto Rico a déclaré que Fuentes et d’autres ont ensuite signalé à la Commission électorale fédérale que les deux organisations à but non lucratif avaient fait don des fonds au lieu de révéler la véritable source de l’argent.

Les autorités fédérales ont déclaré que le super PAC avait été condamné à payer une amende de 150 000 $ et mis en probation de trois ans.

Les super PAC – contrairement aux PAC traditionnels – ne sont pas autorisés à donner de l’argent directement aux candidats politiques. Ils sont également tenus de signaler les donateurs à la Commission électorale fédérale.

