Le président du Sri Lanka confirme son intention de démissionner, selon le bureau du Premier ministre

Plus tard dans la journée, M. Wickremesinghe a annoncé qu’il démissionnerait également. Mais il n’a pas précisé ses plans. Les manifestants ont incendié sa maison samedi.

Le silence du président a alimenté des questions sur qui dirige le pays de près de 22 millions d’habitants. On ne savait pas non plus quelles mesures le prochain gouvernement pourrait prendre immédiatement pour rétablir un semblant de normalité.

La nation insulaire est aux prises avec la pire crise économique de son histoire, une crise qui a entraîné des pénuries de nourriture et de médicaments et qui a laissé le gouvernement en faillite. Depuis des mois, la vie quotidienne au Sri Lanka est bouleversée par une pénurie de carburant qui a banalisé les coupures d’électricité et quasi inexistant les transports en commun.