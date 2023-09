Le président du Soudan du Sud rencontre le plus haut responsable militaire soudanais à Juba

Le plus haut général militaire soudanais s’est entretenu lundi à Juba avec le président du Soudan du Sud lors de son deuxième voyage à l’étranger depuis le début de la guerre dans son pays plus tôt cette année.

Le général Abdel-Fattah Burhan, président du Conseil souverain au pouvoir, est arrivé lundi matin à Juba, la capitale du Soudan du Sud, et a été reçu par le président Salva Kiir. Les deux dirigeants ont inspecté une garde d’honneur puis se sont dirigés vers des pourparlers axés sur les efforts régionaux visant à trouver un règlement au conflit au Soudan, selon le Conseil souverain.

En avril, les tensions latentes entre l’armée, dirigée par Burhan, et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par Mohammed Hamdan Dagalo, ont dégénéré en combats ouverts dans la capitale et ailleurs.

Les combats ont réduit la capitale soudanaise, Khartoum, à un champ de bataille urbain, sans qu’aucune des deux parties ne parvienne à prendre le contrôle de la ville. Le quartier général militaire, où Burhan serait stationné depuis le début du conflit, a été l’un des épicentres du conflit.

LE CONFLIT AU SOUDAN ENTRAÎNE LE DÉPLACEMENT DE 3,1 MILLIONS DE PERSONNES, DIT L’ONU

Dans la région occidentale du Darfour – théâtre d’une campagne génocidaire au début des années 2000 – le conflit s’est transformé en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées attaquant des groupes ethniques africains, selon des groupes de défense des droits et les Nations Unies.

Parallèlement, lors de son voyage à Juba, Burhan était accompagné du ministre des Affaires étrangères par intérim Ali al-Sadiq et du général Ahmed Ibrahim Mufadel, chef de l’Autorité générale des renseignements, ainsi que d’autres officiers militaires, selon le Conseil souverain.

Le ministre sud-soudanais des Affaires du Cabinet, Martin Elia Lomuro, a déclaré que le président sud-soudanais avait une solution « pour résoudre le conflit » au Soudan, selon un communiqué de la présidence sud-soudanaise.

« Il est connu que le président Kiir est la seule personne qui possède une certaine intimité et une connaissance du Soudan et qui peut trouver une solution à la crise soudanaise », a déclaré Lomuro.

Al-Sadiq, le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim, aurait déclaré que le Soudan du Sud est le meilleur candidat pour méditer sur le conflit en cours « parce que nous sommes un seul pays depuis si longtemps et que nous nous connaissons, nous connaissons les problèmes et nous connaître nos besoins. »

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 après un long conflit.

Au début de la guerre en cours au Soudan, Kiir du Soudan du Sud a tenté de servir de médiateur entre les généraux en guerre, dans le cadre d’une initiative de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, un bloc régional de huit membres dont fait partie le Soudan.

L’escalade du conflit au Soudan a poussé plus de 4 millions de personnes à quitter leurs foyers, selon un responsable de l’ONU.

Le dirigeant soudanais a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi la semaine dernière dans la ville côtière égyptienne d’el-Alamein. C’était son premier voyage à l’étranger depuis la guerre.

Le conflit aurait fait au moins 4 000 morts, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, même si les militants et les médecins sur le terrain affirment que le bilan est probablement bien plus lourd.

Plus de 4,8 millions de personnes ont été déplacées, selon l’agence des Nations Unies pour les migrations. Parmi eux, plus de 3,8 millions ont fui vers des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan et plus d’un million d’autres ont traversé la frontière vers les pays voisins.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lundi, les Nations Unies et 64 autres agences humanitaires ont lancé un appel à 1 milliard de dollars pour aider plus de 1,8 million de personnes qui devraient fuir la guerre vers cinq pays voisins d’ici la fin 2023. Ces pays voisins comprennent l’Égypte, le Tchad, la République centrafricaine, l’Éthiopie et Soudan du sud.

Le HCR a déclaré que les fonds représentent deux fois plus que ce qui avait été initialement estimé en mai, alors que les déplacements et les besoins continuent de monter en flèche.

« La crise a déclenché une demande urgente d’aide humanitaire », a déclaré Mamadou Dian Baldé, directeur régional du HCR. « Il est profondément pénible de recevoir des informations faisant état d’enfants mourant de maladies qui pourraient être entièrement évitées, si les partenaires disposaient de ressources suffisantes. »