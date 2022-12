Le président du sommet sur le climat met en garde contre la “réputation” du Royaume-Uni si la mine de charbon obtient le feu vert

Inscrivez-vous à l’e-mail Independent Climate pour les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Le président du sommet sur le climat Cop26 a attaqué les projets d’ouverture d’une mine de charbon en Cumbrie, arguant que cela n’est pas nécessaire et ne créera pas beaucoup d’emplois.

Alok Sharma – qui a été limogé par Rishi Sunak – a également averti que la «réputation internationale durement acquise» du Royaume-Uni face à l’urgence climatique serait sapée.

Une décision est attendue la semaine prochaine, de la part du secrétaire Michael Gove, sur le feu vert pour la première mine de charbon profonde du Royaume-Uni en 30 ans, après des mois de retard et de critiques internationales croissantes.

Destiné au bord de Whitehaven, il devrait augmenter les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni de 0,4 million de tonnes par an, selon les conseillers climatiques indépendants du gouvernement.

Les partisans affirment que cela réduira la dépendance de la Grande-Bretagne aux importations étrangères – mais les critiques disent que les émissions supplémentaires seront l’équivalent des émissions générées par environ 200 000 voitures ou 170 000 foyers.

Maintenant, M. Sharma, qui a également représenté le Royaume-Uni lors de la récente conférence Cop27 en Égypte, a lancé une proposition, soulignant les “implications claires pour nos budgets carbone juridiquement contraignants”.

“Alors qu’une décision sur l’octroi d’une autorisation pour une nouvelle mine de charbon en Cumbria se profile, certains faits”, a tweeté le député d’arrière-ban conservateur.

“85 % du charbon produit serait destiné à l’exportation, et non à l’usage domestique – deux grands producteurs d’acier britanniques n’utiliseront pas nécessairement une grande partie du charbon, notamment en raison de sa composition et de sa teneur en soufre.”

M. Sharma a ajouté que la mine devrait “créer 500 emplois”, mais a ajouté qu’il existe un “potentiel de 6 000 emplois VERTS en Cumbrie d’ici 2030”, selon les conseillers du Comité sur le changement climatique.

Il a averti: “L’ouverture d’une nouvelle mine de charbon ne sera pas seulement un pas en arrière pour l’action climatique britannique, mais portera également atteinte à la réputation internationale durement acquise du Royaume-Uni, grâce à notre présidence @Cop26.”

L’intervention de M. Sharma sape la façon dont la décision de la mine de charbon provoquera de nouvelles turbulences au sein du parti conservateur – quelle que soit cette décision.

M. Sunak subit de fortes pressions de la part de nombreux députés soi-disant du “Mur rouge” pour l’approuver, en tant que symbole de la politique de nivellement mise à mal.

La nouvelle mine aurait un permis de construire jusqu’en 2049 – un an avant que le Royaume-Uni ne s’engage légalement à atteindre zéro émission climatique nette

Le Comité sur le changement climatique a conseillé que le charbon à coke ne soit utilisé dans la sidérurgie au-delà de 2035 que si une “proportion très élevée” des émissions est capturée et stockée.

Il a également averti que cela pourrait ne pas être nécessaire d’ici 2035 à mesure que de nouvelles technologies dans la fabrication de l’acier entreront en vigueur.