Le président du Rotary de Walnut sert de gardien de vol d’honneur – Shaw Local

Le président de Walnut Rotary, Jan Pistole, a eu le privilège de servir de gardien lors du 55e vol d’honneur de Quad-City le 8 novembre.

Son groupe a visité la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et les monuments commémoratifs des femmes ainsi que le cimetière d’Arlington pour assister à la relève de la garde sur la tombe du soldat inconnu.

“Voir tout cela était une expérience humiliante serait un euphémisme extrême”, a déclaré Pistole. «La liberté n’est pas libre est gravée dans le mur de l’un des monuments commémoratifs. Chacun des soldats inscrits sur ces monuments commémoratifs a consacré une grande partie de sa vie et de son dévouement à la préservation de la liberté de notre pays.

Pistole a déclaré qu’elle et le Rotary sont à jamais reconnaissants et reconnaissants pour leur service, non seulement le jour des anciens combattants, mais tous les jours.