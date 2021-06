Le président du Real Madrid Florentino Perez sur la Super League: ça continue

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré que « la Super League continue » et « rien n’a échoué » car les trois clubs qui maintiennent leur soutien au projet – Los Blancos, Barcelone et la Juventus — attendent une décision de la Cour européenne sur l’avenir de la compétition.

La procédure disciplinaire de l’UEFA contre les trois clubs rebelles a été suspendue après qu’un juge de Madrid a émis une injonction préliminaire basée sur le droit de la concurrence de l’UE, qui a depuis été transmise à la Cour de justice européenne.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les neuf clubs qui ont renié les plans – six de Premier League, l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan – se sont déjà excusés et ont accepté des amendes de l’UEFA.

« Nous sommes calmes, à cause de ce que nous avons, nous avons gagné », a déclaré le président de la Super League, Perez. Le transistor. « Les équipes anglaises ont été contraintes.

« Ils ont signé quelque chose qu’ils n’auraient pas dû signer, car ils sont attachés à la Super League. Ils voulaient les punir, et les tribunaux ont dit non.

« Il y a un contrat contraignant et personne ne peut partir. La Super League continue. Nous sommes allés voir le juge qui a rendu une décision et a dit que la Super League ne peut pas être touchée. L’UEFA ne peut rien faire aux gens ou aux clubs. C’est arrêté. Maintenant. le tribunal luxembourgeois doit trancher.

Perez a été le défenseur le plus virulent de la ligue échappée proposée depuis sa tentative de lancement en avril.

« Nous y travaillons depuis deux ans », a-t-il déclaré jeudi. « C’est un format pour empêcher le football, qui perd de son intérêt, de mourir.

« On n’exclut personne, mais tout le monde ne peut pas être là. Une Roma-Sampdoria a moins d’intérêt qu’un Manchester [United]-Paris Saint Germain. Les fans sont aux commandes ici. »

Dans une large interview radio de fin de soirée de 90 minutes, Perez a également été interrogé sur les départs de Zinedine Zidane et Sergio Ramos, l’avenir de Gareth Bale et Raphael Varane, et l’intérêt du club pour Kylian Mbappe.

« Cela ne m’a pas surpris », a-t-il déclaré, interrogé sur la démission de Zidane le mois dernier. « C’était l’une des possibilités.

« J’ai passé tout l’après-midi à essayer de le convaincre. Je n’ai pas lu [the resignation letter published in Diario AS.] Ils m’ont dit que c’était mauvais. Il ne l’a pas écrit, ce n’est pas Zidane. Quelqu’un l’a écrit pour lui. »

Perez a déclaré qu’il aimait Ramos – qui part ce mois-ci avec son contrat expirant après avoir échoué à se mettre d’accord sur les conditions d’une prolongation – « comme un fils ».

Il a refusé d’expliquer pourquoi les négociations avaient échoué, après que le défenseur a affirmé qu’il était prêt à accepter un contrat d’un an, mais qu’on lui a dit qu’une offre antérieure du club avait été retirée.

« J’adore Sergio. Je n’en parlerai pas », a déclaré Perez. « Je ne donnerai pas ma version. Nous lui avons proposé un contrat, nous lui avons dit qu’il avait une limite de temps. »

Perez a décrit Bale, qui a encore un an sur son contrat avec le Real Madrid après avoir passé la saison dernière en prêt à Tottenham Hotspur, comme « l’un des grands joueurs d’Europe » et a déclaré qu’il « ne savait pas ce qui allait se passer » avec Varane, dont l’accord est également en place en 2022.

« On verra quand il reviendra de l’Euro », a-t-il déclaré, interrogé sur l’international français. « Il lui reste un an, nous n’avons pas parlé avec lui. Nous n’avons pas reçu d’offres. »

Perez ne serait pas tiré au sort sur une éventuelle offre pour Mbappe, qui n’a pas encore renouvelé son contrat au PSG.

« Madrid travaille toujours pour avoir le meilleur », a déclaré Perez. « Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je sais ce que veulent les membres, ils veulent le meilleur ici. Je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas à Madrid parce que c’est un manque de respect. Les fans me font confiance. »