Le président du PSG tente d’aider le milliardaire du Qatar à acheter Man United

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, jouerait un rôle dans la candidature de Sheikh Jassim à Manchester United. Sheikh Jassim est actuellement engagé dans des négociations avec la famille Glazer sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans le club de Premier League. Al-Khelaifi et Sheikh Jassim sont tous deux originaires du Qatar, un pays du Moyen-Orient.

Selon L’athlétisme, les Glazers ont contacté Al-Khelaifi dans l’espoir d’aider à persuader Sheikh Jassim d’augmenter son offre. Sheikh Jassim a soumis une offre pour le club d’environ 6,3 milliards de dollars plus tôt dans la semaine. L’offre finale du Qatar est pour le contrôle à 100% de United. Cette dernière offre avait apparemment une date d’expiration libre du vendredi 9 juin. La famille Glazer attend une offre plus proche de 8 milliards de dollars.

Contacté par les propriétaires actuels de United, Al-Khelaifi a depuis rencontré les Glazers et le Raine Group. L’organisme bancaire américain gère la vente de l’équipe anglaise pour la famille. En tant que président d’équipe, Al-Khelaifi comprend l’entreprise et tente d’aider les deux parties dans les négociations. Il travaille essentiellement comme intermédiaire entre les Glazers et Sheikh Jassim.

Le milliardaire britannique négocie également pour le club

Néanmoins, Sheikh Jassim n’est pas l’autre milliardaire à avoir officiellement fait une offre pour United. L’homme d’affaires britannique Sir Jim Ratcliffe a également proposé d’acheter le club. L’offre de Ratcliffe, cependant, est très différente de celle de Sheikh Jassim.

Le milliardaire britannique veut une plus petite part de 51% du club, dans l’espoir d’une prise de contrôle complète à une date ultérieure. Cette décision garderait une partie de la famille Glazer en tant qu’investisseurs minoritaires. Bien que les propriétaires actuels reçoivent moins d’argent à l’avance, ils seraient toujours impliqués dans le club. L’offre de Ratcliffe générera plus d’argent à long terme pour les Glazers.

Les clubs de Premier League s’inquiètent de l’implication du PSG et d’Al-Khelaifi dans l’offre

L’athlétisme affirme également que l’implication du président du Paris Saint-Germain ne s’est pas trop bien passée en Angleterre. De nombreuses équipes de Premier League craignent que United, sans doute le plus grand club d’Angleterre, ne devienne la propriété de l’État du Qatar.

Entre autres choses, Al-Khelaifi est également président de Qatar Sports Investments (QSI). Ce groupe est une division du fonds souverain public Qatar Investment Authority (QIA). Ces clubs de Premier League craindraient que Shiekh Jassim ne soit essentiellement qu’un visage pour l’État du Qatar s’il réussissait à acheter United.

