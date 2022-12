Le président du PSG ne peut contenir son intérêt pour Jude Bellingham

Jude Bellingham a participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar en tant que l’un des plus grands espoirs adolescents d’Europe. Après tout, il joue pour l’équipe allemande du Borussia Dortmund depuis son arrivée en tant que prodige de 17 ans. Aujourd’hui âgé de 19 ans, Bellingham suscite l’intérêt des meilleures équipes de la planète.

Bien jouer pour Dortmund est impressionnant, mais dominer le milieu de terrain pendant la Coupe du monde à l’adolescence est tout simplement spectaculaire. Bellingham a commencé les quatre matches du tournoi pour l’Angleterre jusqu’à présent. Il a également récolté un but et une passe décisive dans la compétition.

Le PSG parmi les grands clubs désireux de Jude Bellingham

En raison des performances en petits groupes, l’adolescent reçoit beaucoup d’attention. Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain auraient tous été intéressés à faire venir la star l’été prochain. Le président et propriétaire du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s’est extasié sur Jude Bellingham lors d’une récente interview avec Sky Sports.

“Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi », a proclamé Al-Khelaifi. “Incroyable et vous voyez sa première Coupe du monde – calme et détendu et confiant.”

Le riche propriétaire de l’équipe ne pouvait pas non plus cacher son intérêt à potentiellement amener Jude Bellingham au PSG. « Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher », a déclaré Al-Khelaifi. “Mais je respecte qu’il soit dans son club et, respect si nous voulons lui parler, nous parlons d’abord au club.”

L’équipe allemande fera d’énormes profits si elle vend

Dortmund parlera certainement à de nombreuses équipes concernant Bellingham. Le club allemand avait précédemment déboursé des frais de transfert initiaux de 25 millions d’euros pour acheter le milieu de terrain de Birmingham City. Cependant, le montant total a probablement atteint 30 millions d’euros après que certaines conditions aient été remplies.

Néanmoins, beaucoup ont suggéré que Jude Bellingham vaut maintenant plus de 100 millions de dollars, ce qui n’est pas un problème pour le PSG. Certains des grands clubs susmentionnés ne reculeraient probablement pas non plus dans cette région. Dortmund peut cependant être patient pour trouver le bon acheteur, car le contrat actuel de l’adolescent court jusqu’en 2025.

