Le PSG a dévoilé mercredi Luis Enrique comme nouvel entraîneur-chef du club de la capitale française après le départ de l’ancien patron Christophe Galtier.

Les rapports suggèrent que le président des champions de Ligue 1 appartenant au Qatar, Nasser Al-Khelaifi, s’est présenté un peu en retard à la révélation du manager alors que son domicile a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête suite aux allégations d’un Franco-algérien de 42 ans. un homme du nom de Tayeb Benabderrahmane, qui a déclaré avoir été détenu et torturé au Qatar en janvier 2020.

Benabderrahmane, qui avait déménagé au Qatar pour travailler comme lobbyiste, a été détenu contre son gré pendant environ six mois et a été interrogé par la police locale concernant la possession de documents qui pourraient s’avérer incriminants contre Al-Khelaifi.

Les rapports suggèrent qu’il a été assigné à résidence après six mois de détention et qu’il n’a été autorisé à quitter le pays qu’en novembre 2020, après avoir signé un accord de non-divulgation.

La DGSI, l’agence de renseignement de l’agence de sécurité française, suggère que Benabderrahmane avait des images compromettantes d’Al-Khelaifi avec une femme. L’agence a également ajouté que les conversations entre l’ancien secrétaire général de la FIFA Al-Khelaifi et l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, qui ont été enregistrées dans l’ancien téléphone de Benabderrahmane pourraient faire la lumière sur la façon dont la nation du Moyen-Orient a obtenu le droit d’hébergement pour la toute première Coupe du Monde de la FIFA de la région en 2022.

La note de la DGI évoquait également l’attribution des droits TV de la Coupe du monde à la compétition, qui faisait l’objet d’intenses spéculations de corruption.

Benabderrahmane fait l’objet d’une enquête sur le chantage présumé d’Al-Khelaifi.

Benabderrahmane a également affirmé que l’ancienne ministre du gouvernement Rachida Dati avait tenté de dissimuler la détention du lobbyiste tout en faisant semblant de travailler pour obtenir sa libération.

Les enquêteurs français ont également perquisitionné la mairie du septième arrondissement de Paris, dirigée par Dati, en relation avec les allégations, tandis que des sources proches de Dati, 57 ans, affirment que Benabderrahmane est un maître chanteur.