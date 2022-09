Le président du PSG dénonce les ventes “injustes” d’actifs à Barcelone

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré que les ventes d’actifs de Barcelone cet été pour financer les signatures n’étaient “pas justes” et a suggéré que l’UEFA enquêterait sur sa légalité.

Le Barça a vendu des participations dans ses droits de télévision nationaux et Barca Studios, une société de production interne, pour plus de 700 millions d’euros afin de leur permettre de dépenser plus de 150 millions d’euros pour les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde. Cinq autres joueurs sont arrivés en tant qu’agents libres.

“Est-ce juste ? Non, ce n’est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr”, a déclaré Al-Khelaifi dans un entretien avec Politique publié mercredi.

“S’ils le permettent, d’autres feront de même. L’UEFA a bien sûr le sien. [financial] règlements. C’est sûr qu’ils vont tout regarder.”

Le Barça a été contraint de vendre les actifs pour pouvoir se conformer aux réglementations strictes de la Liga et enregistrer ses nouvelles recrues auprès de la ligue espagnole.

En vendant 25% de leurs droits médiatiques LaLiga et une participation de 49% dans Barca Studios – qui va désormais se diversifier dans des projets Web3 et blockchain – ils ont pu augmenter leur limite de dépenses annuelles imposée par la ligue de -144 millions d’euros à plus 600 millions d’euros.

Alors que LaLiga a autorisé le financement, les commentaires d’Al-Khelaifi suggèrent que l’UEFA approfondira la légalité de l’entreprise.

Nasser Al-Khelaifi a déclaré que les nouvelles règles de stabilité financière sont positives mais que les clubs doivent encore faire preuve de prudence. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Les derniers commentaires d’Al-Khelaifi sont une escalade des remarques qu’il a faites vendredi dernier lorsqu’il a indirectement critiqué le Barça lors d’un discours aux patrons de clubs européens.

“Les nouvelles règles de viabilité financière sont une évolution positive”, a déclaré Al-Khelaifi. “Mais nous devons être prudents. Des niveaux d’endettement dangereux et des transactions magiques sur les actions ne sont pas une voie durable.”

La dette brute du Barça s’élevait toujours à plus d’un milliard d’euros dans les derniers comptes rendus publics.

En plus de son rôle de président du PSG, Al-Khelaifi est également président de l’Association européenne des clubs ; président de l’influent radiodiffuseur qatari beIN Media Group ; et un membre du comité exécutif de l’UEFA.

Le PSG faisait partie des huit clubs punis pour dépenses excessives depuis 2018 par l’UEFA au début du mois, mais Barcelone n’en faisait pas partie.

Cependant, le club catalan faisait partie des 19 autres clubs nommés qui n’ont atteint le seuil de rentabilité que sur des points techniques, a déclaré l’UEFA, comme les concessions faites pour les saisons pandémiques lorsque de nombreux matchs se sont joués sans supporters. Ils ont ensuite été ajoutés à une liste de surveillance.

Pendant ce temps, le Barça fait face à une crise de blessures défensives avant le retour du football de club ce week-end.

Ronald Araujo a subi avec succès une intervention chirurgicale sur une déchirure à la cuisse en Finlande mercredi, a confirmé le club, mais devrait être absent jusqu’à trois mois, l’excluant de la Coupe du monde.

Le défenseur Jules Kounde est également confronté à plusieurs semaines d’absence suite à une blessure contractée avec la France, tandis que le Barça a également révélé qu’Hector Bellerin s’était blessé au mollet à l’entraînement cette semaine.

Des sources ont déclaré que Bellerin serait absent jusqu’à quatre semaines, laissant le Barça sans trois des quatre joueurs qui ont joué à l’arrière droit cette saison, dont Kounde et Araujo.

Sergi Roberto est le quatrième joueur. Il a raté la victoire contre Elche avant la trêve internationale avec un coup mais est de retour à l’entraînement et pourrait jouer à Majorque (TV ETC) samedi.

Frenkie de Jong et Memphis Depay ont également été blessés alors qu’ils étaient en service international la semaine dernière.