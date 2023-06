Le président du PSG Al-Khelaifi prend ses distances avec la candidature de Man United

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré samedi qu’il ne faisait pas partie d’une éventuelle offre basée au Qatar pour acheter Manchester United.

S’exprimant à Istanbul avant la finale de la Ligue des champions, Al-Khelaifi a pris ses distances avec le projet de rachat du célèbre club de Premier League par son compatriote Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani.

« Le Paris Saint-Germain est mon club, mon cœur et rien à voir avec Man United », a-t-il déclaré à propos de son club français soutenu par le Qatar.

Vendredi, il a été rapporté qu’Al-Khelaifi, qui est également président de l’Association européenne des clubs, avait joué un rôle « important » dans les pourparlers sur la tentative de Sheikh Jassim de racheter les propriétaires de United, la famille Glazer.

Al-Khelaifi a déclaré que les investisseurs potentiels sollicitaient fréquemment ses conseils et qu’il donnerait son avis sur United ou sur tout autre club. Il a déclaré avoir été approché au Grand Prix de Formule 1 de Miami par un investisseur envisageant des offres pour deux équipes anglaises anonymes.

« Je ne travaille pour personne. Je veux le meilleur pour le football », a-t-il déclaré. « Quand ce gars m’a demandé, je lui ai dit mon opinion. Donc, s’ils me demandent mon opinion, je leur répondrai à coup sûr et c’est ce qu’ils font. N’importe qui, pas seulement Man United. Je leur donnerai mon expérience que j’ai. C’est il. »

Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

L’UEFA a une règle conçue pour empêcher les propriétaires ou les entreprises d’avoir une « influence décisive » sur plus d’un club qui se qualifie pour ses compétitions européennes. La règle rédigée il y a 25 ans vise à protéger l’intégrité des jeux contre les propriétaires ayant un conflit d’intérêts sur le terrain.

Le banquier qatari Sheikh Jassim est en concurrence avec le milliardaire britannique Jim Ratcliffe pour la propriété de United, dont le prix de vente a été estimé à 6 milliards de dollars. Ratcliffe possède la partie française de Nice.

Les Glazers ont annoncé en novembre qu’ils exploraient des « alternatives stratégiques » après avoir possédé le club depuis 2005. Cela comprenait une éventuelle vente complète ou un investissement minoritaire.

Le PSG appartient à Qatar Sports Investments et a dépensé des sommes exorbitantes pour certains des plus grands joueurs de football comme Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar.

Al-Khelaifi a ajouté qu’il accueillerait favorablement une plus grande propriété qatarie d’équipes européennes.

« Si dans le règlement, pourquoi pas ? Tout le monde, pas seulement les Qataris, tout le monde », a-t-il déclaré.