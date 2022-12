Le président du PSG, Al-Khelaifi, confiant que Lionel Messi restera au club, intéressé par la signature de Rashford

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il était convaincu que Lionel Messi resterait au club et a exprimé son intérêt à signer Marcus Rashford de Manchester United pour un transfert gratuit.

Le contrat de Messi au PSG expire en juin prochain et des informations ont lié le capitaine argentin à un transfert vers l’Inter Miami, équipe de la Major League Soccer, bien que des sources aient déclaré à ESPN le mois dernier qu’il n’avait pas conclu d’accord pour les rejoindre.

Le joueur de 35 ans pourrait déclencher une prolongation d’un an au PSG dans le cadre de son contrat actuel et, dans un entretien avec Sky SportsAl-Khelaifi a déclaré que l’attaquant était “heureux” au Parc des Princes et voulait “définitivement” rester plus longtemps.

“Il est très heureux, ça se voit avec l’équipe nationale”, a déclaré Al-Khelaifi.

“Si un joueur n’est pas content, vous verrez que sa performance n’est pas bonne pour l’équipe nationale. Il a joué de manière fantastique cette saison pour nous, il a marqué beaucoup de buts et de passes décisives pour l’équipe nationale et pour le club.

“Donc, ce que nous avons convenu ensemble – qu’après la Coupe du monde, [we] s’asseoir ensemble. Mais les deux parties – notre côté du club et lui – sont très heureuses, donc nous parlerons après la Coupe du monde.”

Lionel Messi vise une place en demi-finale de la Coupe du monde avec l’Argentine. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Messi a connu une belle première moitié de saison au PSG avant que la campagne ne soit interrompue pour la Coupe du monde, marquant 12 buts en 19 apparitions dans toutes les compétitions. Il a disputé son 1 000e match professionnel lors de la victoire de l’Argentine en huitièmes de finale contre l’Australie et son équipe affrontera les Pays-Bas pour une place en demi-finale vendredi.

Al-Khelaifi a également été interrogé sur la possibilité que le PSG signe Rashford, qui a marqué trois buts pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde après avoir fait son retour dans l’équipe. Le contrat de l’attaquant à United expire l’été prochain, ce qui signifie qu’il pourrait rejoindre le PSG avec un transfert gratuit.

“C’est un autre joueur qui est vraiment incroyable”, a ajouté Al-Khelaifi. “Et gratuitement? Pour avoir Rashford gratuitement, chaque club courrait après lui, définitivement.

“On ne le cache pas, on s’est parlé avant et… [there was] intérêt. Mais le moment n’était pas un bon moment pour les deux parties. Peut-être, l’été, pourquoi pas ?

“Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissez-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après janvier, j’espère que si nous sommes intéressés, nous parlerons à lui.”