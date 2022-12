Le président du Pérou, face à la destitution, déclare qu’il va dissoudre le Congrès

Dans un message télévisé à la nation mardi soir, M. Castillo a déclaré que la motion de destitution faisait partie de la même tentative de l’empêcher de gouverner qui l’a poursuivi depuis sa victoire sur Mme Fujimori, qui a mené une campagne d’une semaine pour annuler l’élection. résultats basés sur des allégations de fraude non fondées.

“Tout au long des 17 mois de mon administration, un certain secteur du Congrès s’est concentré uniquement sur ma destitution, car ils n’ont jamais accepté les résultats d’une élection que vous, chers Péruviens, avez définie avec vos votes”, a déclaré M. Castillo.

« Je ne suis pas corrompu », a-t-il ajouté. “Je suis honnête. Je suis un homme de la campagne qui a payé ses erreurs pour son inexpérience mais qui n’a jamais commis de crime.

Cependant, M. Castillo n’a pas répondu publiquement aux enquêtes des procureurs ni à aucune des multiples accusations portées par d’anciens membres de son entourage, qui l’accusent d’accepter des pots-de-vin en échange de l’octroi de contrats et de la nomination d’alliés à des postes clés.

Cette semaine, son ancien chef du renseignement depuis plus d’un an l’a publiquement accusé d’avoir donné l’ordre à son ancien ministre des Transports, désormais fugitif, de fuir un mandat d’arrêt, et a déclaré que M. Castillo n’était pas intéressé par ses rapports de prétendue corruption par des conseillers clés et sa famille. membres.

“Il est resté muet”, a déclaré l’ancien responsable, Jose Latorre, dans une interview télévisée.