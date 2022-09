Dans une lettre de démission brutale et fulgurante, la présidente du Parti vert, Lorraine Rekmans, a annoncé qu’elle avait démissionné par frustration et a déclaré que le rêve du parti “était mort”.

En l’étalant sur trois pages, Rekmans a qualifié son mandat de présidente du parti de “turbulent”.

Rekmans a pris le poste il y a un an ; les Verts étaient en crise après une tentative de larguer l’ancienne chef Annamie Paul avant une élection fédérale.

Rekmans, la première présidente autochtone du parti, croyait pouvoir aider les Verts à « renaître de leurs cendres » et à se transformer en un parti dynamique et inclusif, tout en relevant le défi de protéger la planète.

Ces espoirs ne se sont pas réalisés, dit-elle.

“Maintenant, je vois que, pour moi, le rêve est mort”, déclare-t-elle. “Je suis épuisé et mon optimisme est mort… Pour moi, cela signale la fin du (Parti vert du Canada.)”

Dans une interview accordée à CBC News dimanche, elle a appelé les membres à reprendre le parti, comparant la situation actuelle à 2021, lorsqu’elle était en proie à des luttes intestines et à des politiques de division.

REGARDER | Rekmans dit qu’elle “est montée dans le mauvais bus”: Rekmans dit qu’elle “est montée dans le mauvais bus” La présidente sortante du Parti vert, Lorraine Rekmans, a déclaré qu’après des années au service du parti, elle n’est pas sûre qu’il sera en mesure de changer de direction.

Rekmans a partagé une copie de sa lettre de démission. Les raisons de sa démission sont nombreuses, mais elle s’est concentrée sur les candidats à la course à la chefferie qui est actuellement en cours et sur les problèmes avec ses collègues de l’instance dirigeante du parti, connue sous le nom de conseil fédéral.

“J’ai démissionné par principe. Je n’avais aucune confiance dans les candidats à la direction, et ils n’avaient aucune confiance en moi, et j’ai perdu confiance dans (le) conseil fédéral”, a déclaré Rekmans.

Chef par intérim mal interprété

Certaines de ses préoccupations découlent du lancement de la course il y a environ une semaine. Au cours de l’événement virtuel, les organisateurs ont étiqueté la chef par intérim Amita Kuttner avec des pronoms incorrects à l’écran. Kuttner utilise les pronoms they/he/ille.

Selon à une déclaration antérieure de Kuttner, Rekmans ne les a pas mal interprétés, mais le président de l’époque s’est excusé en tant que représentant du parti. Kuttner a déclaré que l’incident avait révélé un problème plus important au sein du parti.

« En vérité, cet incident reflète un schéma plus large de comportements que certains membres du parti perpétuent. Au fil des ans, le parti a documenté des rapports qui indiquent un problème systémique affectant de manière disproportionnée les personnes noires, autochtones et racialisées et les personnes 2SLGBTQIA+, “, a déclaré Kuttner.

Quatre candidats à la course à la chefferie émis une déclaration commune reconnaissant que Rekmans n’était pas à blâmer et a appelé la direction du parti à s’attaquer aux “modèles de comportement similaires auxquels le Dr Kuttner a été confronté tout au long de son mandat”.

Sarah Gabrielle Baron, candidate à la tête du parti, a qualifié Rekmans de “non informé” lors d’une conférence de presse.

Dans sa lettre de démission, Rekmans a accusé les candidats d’avoir politisé l’incident et de l’avoir insultée au point qu’elle ne se voyait pas travailler avec l’un d’eux en tant que leader.

“Vraiment, que pouvez-vous faire lorsque nos propres espoirs de leadership vous lancent des allégations?” dit Rekmans.

Alors que la plupart des candidats ne lui ont pas reproché personnellement d’avoir mal interprété Kuttner, Rekmans a déclaré que l’implication était là.

“Je me suis senti calomnié”, a déclaré Rekmans à CBC News. “C’était une énorme insulte pour moi. C’est une insulte à mon leadership, une insulte à ma contribution.”

Cumulant 40 heures par semaine de travail non rémunéré pour le parti, Rekmans a déclaré qu’elle avait proposé au parti d’entreprendre une évaluation pour corriger sa culture.

Lors d’une réunion vendredi soir, selon la lettre de Rekmans, le conseil fédéral a voté pour enquêter sur les allégations d’abus et de discrimination. Cependant, la plupart des conseillers ont également voté en faveur de la course à la direction simultanément, ce à quoi Rekmans s’est opposé.

La présidente sortante a déclaré qu’elle ne croyait pas que le personnel et les bénévoles devraient travailler sur une course au milieu d’allégations de préjudice et de discrimination au travail.

“Je ne vois pas comment ces deux choses peuvent coexister, que nous pourrions faire l’objet d’une enquête pour préjudice et que nous pourrions continuer à utiliser nos bénévoles pour organiser un concours”, a déclaré Rekmans.

“Si le conseil avait voté pour suspendre le concours, je n’aurais pas démissionné, car cela m’aurait envoyé le signal que ces gens sont sérieux au sujet de la sécurité.”

REGARDER | Entretien prolongé avec le président sortant du Parti vert :

Entrevue prolongée avec le président sortant du Parti vert La présidente sortante du Parti vert, Lorraine Rekmans, explique au journaliste parlementaire de la CBC, David Thurton, pourquoi elle a décidé de démissionner.

Kuttner dit que les problèmes du parti ne sont pas nouveaux

Kuttner, le chef par intérim du parti, a été entraîné dans le dernier développement. Kuttner a déclaré à CBC qu’ils étaient reconnaissants pour le service de Rekmans, mais que la course au leadership devrait se poursuivre.

“Ces problèmes ne sont pas nouveaux”, a déclaré Kuttner. “Nous savions qu’ils devaient être traités.”

“C’est le genre de choses que nous devons être capables de faire simultanément.”