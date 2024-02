Le président du Parti républicain, Johnson, déclare que la Chambre ne sera pas « précipitée » pour approuver l’aide à l’Ukraine alors que le paquet de 95 milliards de dollars est au point mort

WASHINGTON (AP) — Le président républicain Mike Johnson a déclaré mercredi que la Chambre des représentants des États-Unis ne se sentirait pas « pressée » d’adopter le projet de loi. le programme d’aide étrangère de 95,3 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et d’autres alliés, signalant une nouvelle impasse en matière d’envoi de matériel militaire et de munitions dont Kiev a cruellement besoin pour combattre la Russie.

Johnson a fait ces remarques à huis clos lors d’une réunion matinale des Républicains de la Chambre, qui sont majoritaires dans cette chambre et largement alignés sur Donald Trump, le favori du parti à la présidentielle. Atout s’oppose le Sénat a adopté une aide étrangère pour la lutte de l’Ukraine contre l’invasion du président russe Vladimir Poutine.

L’orateur a fait savoir à ses collègues que la Chambre « ferait sa volonté » en examinant le paquet, a déclaré une personne proche des remarques privées et ayant requis l’anonymat pour en discuter.

“La Chambre dirigée par les Républicains ne sera pas bloquée ni forcée à adopter un projet de loi sur l’aide étrangère”, a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse qui a suivi.

Johnson, qui a rejeté un compromis sur la sécurité frontalière qui a finalement été retiré du produit final, a déclaré que le paquet du Sénat « ne fait rien » pour sécuriser la frontière américano-mexicaine, qui a été la priorité du Parti républicain.

Les remarques de l’orateur, qui a personnellement déclaré vouloir soutenir l’Ukraine mais qui est à la tête d’une majorité d’extrême droite, jettent de sérieux doutes sur le programme d’aide étrangère, malgré son approbation cette semaine par un vote majoritairement bipartisan des sénateurs démocrates et républicains.

La lenteur de l’aide américaine à un allié au cours de la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale montre à quel point les républicains se sont retirés du leadership à l’étranger, conformément à Trump.

Le président Joe Biden a prévenu que le refus d’adopter le projet de loi serait «faire le jeu de Poutine.»

Dans ses propres remarques depuis la Maison Blanche, Biden a déclaré mardi qu’approuver le projet de loi « tenait tête à Poutine », élevant la voix dans des commentaires forts en faisant référence au dirigeant russe. « Nous ne pouvons pas partir maintenant. C’est ce sur quoi Poutine parie.»

Par ailleurs, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a fait sa propre pression pour obtenir une aide à l’Ukraine lors d’une session virtuelle avec le Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine, une cinquantaine de pays qui coordonnent le soutien militaire à l’Ukraine.

Austin a dirigé la réunion en ligne depuis son domicile, où il se remet de complications suite à une opération pour le cancer de la prostate.

Au Congrès, entre-temps, un dernier effort de la part d’un certain nombre de législateurs, démocrates et certains républicains, serait d’employer une procédure inhabituelle qui forcerait la Chambre à soumettre le projet de loi au vote malgré les objections du président du Parti républicain et de son président. direction.

La soi-disant pétition de décharge est une approche lourde et à long terme, mais c’est un moyen de tirer parti du pouvoir politique des législateurs républicains les plus centristes dans une coalition avec les démocrates pour garantir une aide à l’Ukraine et à ses alliés.

Le leader démocrate Hakeem Jeffries n’a pas voulu commenter mercredi l’utilisation de la procédure de demande de décharge pour faire avancer le programme d’aide étrangère, mais a déclaré qu’il souhaitait que le président du Parlement présente le paquet pour un “vote positif ou négatif”.

“Les républicains vont soit se tenir aux côtés de la sécurité nationale américaine, soit continuer à se tenir aux côtés de Vladimir Poutine”, a déclaré Jeffries aux journalistes après sa propre réunion matinale avec son caucus démocrate.

Au cœur du programme de 95 milliards de dollars se trouve l’aide à l’Ukraine, une allocation de 60 milliards de dollars qui irait en grande partie aux entités de défense américaines pour fabriquer des missiles, des munitions et d’autres matériels militaires envoyés sur les champs de bataille en Ukraine.

Il comprend également des fonds pour aider le gouvernement de Kiev à rester à flot pendant la guerre, mais pas autant que ce qui avait été proposé initialement, car les républicains rechignent à renforcer les services publics à l’étranger alors qu’il y a des besoins aux États-Unis.

L’argent destiné à l’Ukraine, ainsi qu’à Israël et à Taiwan, est en grande partie lié à l’armée et réparti dans les États des États-Unis qui abritent des industries manufacturières nationales pour ce que ses partisans ont appelé « l’arsenal de la démocratie » – en référence au langage du siècle dernier pour désigner « l’arsenal de la démocratie ». le rôle des États-Unis à l’étranger.

__ Le rédacteur d’Associated Press, Kevin Freking, a contribué à ce rapport.