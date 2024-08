Le président du parti républicain du Colorado a été évincé lors d’un vote controversé qu’il qualifie de « mascarade »

DENVER — Le président du GOP du Colorado, Dave Williams, qui a tenté de faire pression sur le parti de l’État aux extrêmes, a été évincé ce week-end lors d’un vote qu’il a qualifié d’illégitime, précipitant une impasse au niveau du leadership à l’approche des élections de novembre.

Le mandat de William à la tête du parti a donné lieu à des luttes intestines au sein du parti, car il s’est lancé dans des attaques publiques contre ses collègues républicains qui ne correspondaient pas à son idée d’ultraconservateurs ou n’approuvaient pas ses tactiques extrémistes faisant écho à celles du candidat républicain à la présidence Donald Trump. Ces luttes reflètent une division nationale au sein du parti républicain entre des républicains plus traditionnels et un flanc plus combatif composé de politiciens tels que le représentant républicain Matt Gaetz de Floride.

L’article montre également les défis auxquels sont confrontées les politiques extrêmes du Colorado. L’opposition aux méthodes de Williams s’est accrue à mesure que le parti, sous sa direction, soutenait certains candidats républicains aux primaires plutôt que d’autres, une démarche que les partis de l’État ont tendance à éviter, du moins publiquement.

Williams est également accusé d’avoir utilisé les ressources d’un parti d’État au profit de son sa propre tentative ratée d’élection primaire au Congrèset a été critiqué pour avoir refusé de démissionner de la présidence du parti après avoir rejoint la course. Les courriels et les messages du parti attaquant la communauté LGBTQ, y compris un appel à brûler des drapeaux de la fierté, ont également été accueillis avec déception par certains collègues républicains.

La résistance croissante a culminé lors du vote de samedi, avec une majorité des 180 membres du comité central du parti de l’État, ou leurs mandataires, qui étaient présents, votant pour son éviction.

Dans un communiqué de presse, le parti républicain du Colorado a qualifié la réunion de « mascarade » et a déclaré que la majorité des plus de 400 membres du comité n’étaient pas présents. Williams a déclaré qu’ils ne pouvaient chercher à révoquer des officiers que lors de la prochaine réunion du 31 août.

« Cette faction minoritaire marginale sait qu’elle ne peut pas obtenir ce qu’elle veut lors d’une réunion équitable où les règles sont appliquées de manière équitable », a déclaré Williams dans un message texte.

Le conflit se résume à une interprétation de les statutset la décision pourrait être prise par le Comité national républicain. Le Comité national républicain du Congrès, qui travaille à l’élection des républicains à la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré qu’il reconnaîtrait le vote et les nouveaux dirigeants élus.

Williams a déclaré dans un texte que le NRCC n’avait « aucune autorité pour faire quoi que ce soit ».

Alors qu’il était président du parti républicain, Williams s’est présenté aux primaires républicaines pour un siège à la Chambre des représentants des États-Unis à Colorado Springs, à environ une heure de route au sud de Denver. Bien qu’il ait attiré l’attention de Trump et obtenu son soutien, il a perdu face à un républicain plus modéré.

Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets peu traités.