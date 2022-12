Le président du Parti démocrate de l’Iowa démissionne après le déménagement du caucus

DES MOINES, Iowa (AP) – Le chef du Parti démocrate de l’Iowa prévoit de se retirer à la suite d’un vote du parti national pour placer la primaire de Caroline du Sud devant les caucus de l’Iowa, qui ont longtemps été le premier concours de nomination présidentielle en le pays.

Ross Wilburn a annoncé samedi qu’il ne se présenterait pas à la réélection en tant que président du parti en janvier.

“Personne ne peut prédire l’avenir. Mais j’ai la plus grande confiance que celui qui prendra ensuite le relais guidera notre parti avec grâce à travers les défis à venir, alors que nous continuons tous à travailler à la croissance de notre parti et à élire des démocrates qui se battront pour les idées que nous savons être soutenues par une forte majorité des Iowans », a déclaré Wilburn dans un communiqué.

En plus de perdre leur statut de premier dans la nation, les démocrates ont perdu plusieurs courses clés dans l’État le mois dernier alors que le gouverneur de l’Iowa Kim Reynolds et le sénateur américain Chuck Grassley se sont réélus et que deux titulaires de charge démocrates de longue date ont perdu leurs postes.

Le prochain président dirigera les démocrates de l’Iowa alors qu’ils décident de se conformer à la décision du parti national ou de suivre une loi de l’État qui exige que les caucus se tiennent au moins huit jours avant tout autre concours de nomination présidentielle.

Si l’État partie ne suit pas la décision du parti national, les démocrates de l’Iowa courront le risque que ses délégués ne soient pas pris en compte dans le total national des nominations.

Wilburn, qui a été le premier président noir du parti, restera un représentant de l’État.

The Associated Press